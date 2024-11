Scuola Paritaria Cipolletti: classi 4.0 con intero curriculum inglese I processi, i significati e la contestualizzazione della conoscenza nell’ambito sociale

L’articolo inerente la classe sperimentale promossa dalla Scuola Paritaria Cipolletti ha lasciato qualche dubbio. Il nostro obiettivo è quello di scioglierli e approfondire il significato e la valenza concentrandoci sulle caratteristiche del curriculum in lingua inglese. Se poi pensiamo che apprendere l’inglese a casa con madrelingua comporti lo stesso effetto dell’apprendimento esperienziale vissuto a scuola con i coetanei, allora è bene fare una veloce ripassatina delle metodologie più adeguate all’acquisizione della lingua.

Nella pedagogia dell’attivismo infatti, sin dai tempi di Dewey, è rinomato il detto “Learning by doing” cioè imparo facendo. La nuova English Class della scuola Paritaria Cipolletti, quindi, forte di questo modello che le madrelingue inglesi prediligeranno avrà una strutturazione del curricolo che risponderà meno all’esigenza di giungere subito a prodotti, spostando l’attenzione verso i processi, i significati e la contestualizzazione della conoscenza nell’ambito sociale (life skills). Le life skills possono tradurre i fattori cognitivi (le conoscenze) e le attitudini e i valori (ciò che pensiamo, sentiamo e crediamo) in capacità e azioni concrete. L’acquisizione di life skills non rappresenta però certamente una panacea; infatti, oltre alle abilità e alle competenze personali, numerosi e complessi sono i fattori che influenzano la motivazione e l’abilità a comportarsi in modo sano e positivo, ad esempio i fattori ambientali, culturali e familiari.

Per un’educazione orientata allo sviluppo personale e sociale, infatti, c’è bisogno che studenti, insegnanti, famiglia, comunità e organizzazione scolastica si pongano come agenti di cambiamento. E’ in questo scenario che il curriculo di sola lingua inglese offre la condizione ideale affinchè questo processo possa mettersi in moto. Il grimaldello motivazionale, infatti, è offerto dalle Capacità della Vita che vengono acquisite attraverso la connessione del verbale con l’agire. La lingua, infatti non richiede un processo apprenditivo che parta dalle teorie (grammatica, sintassi, ecc) per giungere alla prassi. Al contrario, servendosi delle life skills come strumento di azione e risoluzione, pone lo studente di fronte alla necessità di utilizzare la pratica per giustificare la necessità di comprendere le regole della teoria.

Servendosi di questa modalità innovativa per condurre la didattica con la nuova classe 4.0 in lingua inglese, avremo futuri adolescenti che, prima di imparare a memoria qualcosa, sapranno ragionare e riflettere, prima di agire automaticamente secondo canoni a carattere sociale sapranno dare un senso critico alle cose e avranno imparato a fare scelte autonome. Perché finalmente crederanno nelle proprie idee e capacità e non rimarranno esecutori di un sistema che gli verrà imposto. Se volete che i vostri figli siano così, iscriveteli alla Scuola Paritaria Cipolletti e buona fortuna.