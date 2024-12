Serino, autismo: conoscenza dell'analisi applicata del comportamento Aba In campo l'istituto comprensivo diretto da Antonella De Donno

Un intervento efficace per l'autismo, ma soprattutto conoscere e approfondire il tema in ambito scolastico per analizzare le evidenze scientifiche e contrastare interpretazioni errate.

In questo senso si è mosso l'istituto comprensivo di Serino, diretto da Antonella De Donno, che ha organizzato, con la collaborazione di Data driven Aba, un webinar, ideato e coordinato da Aurora Renna, della funzione strumentale, sul tema "Efficacia dell'Aba per i bambini con autismo".

All'incontro hanno partecipato circa 250 persone tra docenti, genitori ed esperti di applied behavior analysis, il cosiddetto intervento comportamentale Aba, descritto da Michael Nicolosi, psicologo, per ricostruire le origini e la vera natura di questa affascinante disciplina, sfatando i principali falsi miti che la circondano e analizzando le ricerche scientifiche che ne evidenziano il valore come approccio efficace per affrontare migliaia di difficoltà.

"L'idea di questo webinar nasce dall'esigenza di approfondire la tematica attraverso un approccio scientifico e sfatare falsi miti - spiega Renna - attraverso la ricerca scientifica questo webinar ha dimostrato l'efficacia del l'intervento Aba applicato a scuola per i bambini con autismo. Grazie alla sensibilità della dirigente De Donno abbiamo organizzato questo evento e stiamo pensando ad altri incontri per diffondere la conoscenza di questi temi in ambito scolastico".