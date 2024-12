Legambiente Avellino: ecco come salvare gli alberi di natale inutilizzati Al via l'albero sospeso

Quest'anno, Legambiente Avellino lancia una nuova iniziativa che unisce la bellezza del Natale alla creazione di nuove aree verdi nel territorio. "Albero sospeso" è il nome del progetto pensato per chi ha scelto di acquistare un vero albero di Natale e dopo le feste non sa cosa farne.

Dopo il periodo natalizio sarà infatti possibile consegnare l’albero usato per addobbare a festa le stanze e i locali presso il museo irpino delle radici aumentate Mira, sito in via Antonio De Curtis a Mercogliano.

Legambiente Avellino poi si occuperà, insieme a un team di esperti del settore agronomico, di individuare le migliori aree dove sistemare questi alberi e dare così loro nuova vita.

L’obiettivo è restituire alla natura la bellezza che ci ha regalato per tutta la stagione natalizia e sensibilizzare i cittadini e le cittadine a un uso più consapevole delle risorse che ci circondano.

«Ogni anno compriamo nuovi addobbi, regali e alberi a Natale - spiega il circolo ambientalista irpino -. È importante essere consapevoli dei gesti che facciamo e quindi è necessario immaginare quante più soluzioni possibili per ridurre al minimo la nostra impronta ecologica durante le feste».

«Purtroppo siamo abituati a comprare ogni anno un nuovo albero di Natale. I report scientifici più accreditati ci dicono che quelli sintetici e in plastica inquinano meno ma solo se conservati per un lungo periodo e riutilizzati nel tempo».

«Questa iniziativa nasce anche con lo scopo di indurre il cittadino a fare scelte consapevoli e quindi, in caso di volontà di acquistare un albero vero, a comprare una pianta ancora con le radici e a curarla durante il mese natalizio per poi darle nuova vita nei nostri territori.

Come funziona l'iniziativa?

Registrati all'iniziativa tramite il form google oppure contattandoci a legambienteav@gmail.com o al 3937161478. Porta da Mira il tuo albero. È importante che sia in buone condizioni e con le radici.

Appena ci organizzeremo lo pianteremo insieme!