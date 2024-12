Pino irpino: La decorazione di Natale donata dalla questura di Avellino Un simbolo di unione, speranza e impegno sociale

Il questore di Avellino Pasquale Picone, insieme con la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Fiorella Pagliuca, e con la comandante del corpo dei vigili del fuoco Maria Angelina D’Agostino, è stato ospite, del rettore dirigente scolastico Attilio Lieto al Convitto nazionale di Avellino, per donare uno speciale addobbo natalizio all’associazione “Irpinia ti Voglio Bene”, che ha completato l’allestimento dell’albero natalizio del Pino Irpino, collocato, dalla scorsa domenica, nel bellissimo e storico giardino dell’istituzione avellinese.

Il Convitto ha accolto favorevolmente l’iniziativa, che quest’anno ha visto una carovana di ragazzi viaggiare per l’intera provincia in sole 60 ore, con lo scopo di raccogliere decorazioni e sostenere le famiglie più bisognose in Irpinia e non solo.

La decorazione di Natale donata dalla questura di Avellino è un simbolo di unione, speranza e impegno sociale, valori che rappresentano sia il progetto de “Il Pino Irpino” che il Convitto nazionale, da sempre attento ai rapporti col territorio.

Gli alunni, come sempre, hanno partecipato attivamente alla mattinata, contribuendo all’accoglienza degli ospiti. Una delegazione della secondaria di I grado e del liceo europeo ha accolto le autorità con un flash mob, davanti al cancello di ingresso, sul corso principale della città, diffondendo ovunque la magia del Natale, con gioia e spirito di condivisione.