Onorificenza a Brunella Asfaldo: le congratulazioni del presidente Buonopane La nomina a cavaliere al merito della repubblica italiana

"Con non poca soddisfazione abbiamo accolto la notizia della nomina a cavaliere al merito della repubblica Italiana a Brunella Asfaldo, segretario e direttore generale della provincia di Avellino. Ed è stata davvero emozionante la cerimonia organizzata dal prefetto Rossana Riflesso, a Palazzo di Governo, nel corso della quale sono state consegnate le onorificenze”, dichiara il presidente della provincia, Rizieri Buonopane.

"La storia professionale di Brunella Asfaldo - prosegue il presidente Buonopane - è nota a tanti, sia in Campania sia nel resto della Penisola.

Una carriera superlativa, caratterizzata da diverse tappe sul territorio nazionale, anche in realtà molto complicate. Basti citare gli incarichi ricevuti dalle commissioni straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. È per noi un privilegio poter contare quotidianamente sull’attività e sul suo supporto".