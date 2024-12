Avellino: onoreficenze in prefettura per i vigili del fuoco Premiati Carmine Addivinola e Luigi Tomeo

Questa mattina, 13 dicembre, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo di Avellino, si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Alla presenza del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e di numerose autorità civili e militari, 14 persone distintesi in vari ambiti lavorativi e professionali hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento.

Tra gli insigniti figurano anche due Vigili del Fuoco in quiescenza, Carmine Addivinola e Luigi Tomeo, premiati per il loro spirito di abnegazione e il coraggio dimostrato nel corso di una lunga carriera al servizio del Corpo Nazionale.

A consegnare le onorificenze sono stati il Prefetto Rossana Riflesso, il Sindaco di Avellino e il Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’architetto Angelina Maria D’Agostino.

Cavaliere Carmine Addivinola

Capo Squadra dei Vigili del Fuoco in congedo, Carmine Addivinola ha iniziato la sua carriera presso il Comando di Bari nel 1975, per poi essere trasferito ad Avellino. Si è distinto particolarmente durante il sisma del 23 novembre 1980, dimostrando dedizione e altruismo. Nel 1995, ha dato prova di grande sensibilità supportando una giovane donna e la sua famiglia giunta in Italia dopo il disastro di Chernobyl.

Attualmente, Addivinola ricopre il ruolo di Segretario Provinciale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Avellino, collaborando con il Comando Provinciale nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi istituzionali.

Cavaliere Luigi Tomeo

Capo Reparto dei Vigili del Fuoco in congedo, Luigi Tomeo ha svolto un ruolo di grande responsabilità nella gestione del dispositivo di soccorso tecnico urgente nel territorio provinciale, operando con impegno, competenza e dedizione.

Tomeo è stato direttamente coinvolto in numerose emergenze nazionali, tra cui:

Il sisma Umbria-Marche del 1997;

La frana di Sarno e Quindici del 1998;

La frana di Cervinara del 2000;

Il sisma dell’Aquila del 2009;

L’emergenza neve del 2012;

Il sisma di Ischia del 2017;

Il grave incendio del 2020 presso uno stabilimento industriale di Avellino.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Sindaco di Capriglia Irpina, che ha reso omaggio al Cav. Luigi Tomeo per il suo operato.

Un riconoscimento speciale ai due Vigili del Fuoco in quiescenza sono stati rivolti i calorosi auguri del Comandante D’Agostino e di tutti i presenti, in segno di gratitudine per il contributo offerto alla comunità e alla sicurezza della Nazione.