"Piedibus": mobilità a misura di bambino, la sfida di Avellino Nargi: "Appello alle famiglie per far crescere il numero delle adesioni"

"Piedibus" sbarca all'Istituto Comprensivo Regina Margherita - Leonardo da Vinci di Avellino. Mobilità sostenibile al centro del progetto seguito dal circolo di Legambiente con l'amministrazione comunale. Tre linee dal colore diverso per raggiungere il plesso scolastico a piedi e uscire da scuola in sicurezza e senza mezzi. Una carovana con volontari che accompagneranno gli alunni. "Andando a scuola e tornando a casa a piedi, porteranno meno inquinamento in città. - ha spiegato Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino - Storicamente è una delle città più inquinate del centrosud Italia e allo stesso tempo ci troviamo in una strada molto particolare, una strada vissuta come simbolo del traffico nella città di Avellino. Sarebbe importante immaginare, attraverso la mobilità sostenibile, il ruolo di questa scuola e il ruolo di questa strada. Una strada scolastica dedicata a chi vive la scuola e non alle auto".

Nargi: "Al lavoro per aumentare i parcheggi"

"Noi auspichiamo proprio che il rispetto dell'ambiente passi anche attraverso questi piccoli gesti. - ha afferamato Vincenzo Bruno, dirigente scolastico dell'IC Regina Margherita - Leonardo Da Vinci - I bimbi sono assolutamente i protagonisti e i più entusiasti di queste iniziative. "Soddisfazione da Legambiente Avellino, dal Regina Margherita - Leonardo Da Vinci e dal sindaco di Avellino, Laura Nargi. L'invito all'adesione e la prospettiva per la città e per l'ambiente dopo l'apertura del tunnel: "Vogliamo strutturarlo ancora meglio. Infatti facciamo un po' un appello alle famiglie per far crescere il numero delle adesioni. Ci sono ancora tante cose da fare. Ovviamente la strategia è importante, ci deve essere un piano traffico, ma ci devono essere più parcheggi, cosa che faremo probabilmente investendo anche sui bus".