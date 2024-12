"Babbo Natale in Moto": emozione e gioia per le strade di Avellino Arrivo in piazza Duomo: doni ai bambini di diverse associazioni per il Natale

Il via alle 15.30 da via Francesco Tedesco, dal punto di ritrovo Blood Brothers e tante strade percorse in città per l'arrivo in piazza Duomo: ecco la sedicesima edizione di "Babbo Natale in Moto", organizzata dagli Indian Bikers MC Avellino in collaborazione con la Pro Loco Abellinum Civitas Selleczanum e il Circolo Testardo con il patrocinio del Comune di Avellino. Si rinnova la manifestazione di solidarietà per bambini con il ritiro dei regali nei diversi punti di raccolta nel capoluogo ((Blood Brothers, Country Sport, Madai Cafè, Bar Cappuccini, Otto Tattoo, il Tritone, Motor Up, Mamos e Lupi Chapter) e ultima tappa in piazza Duomo con la benedizione delle moto e la consegna dei doni ai bambini delle associazioni Percorsi, Amdos Avellino, Ucraini Irpini, Impresa Sociale Pianeta Autismo e Amos con Nando De Napoli testimonial dell'evento a cui hanno preso parte anche i club sportivi del capoluogo e della provincia. Alle 19.30 sarà Concerto di Natale a cura di APS Accademia musicale Irpina ETS.