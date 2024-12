"Ora governa Festa, è finito il sogno di una rivoluzione gentile di Nargi" La nota di “Controvento”-SiPuò-Sinistra Italiana

“A quattro mesi di distanza dal varo della prima giunta guidata da Laura Nargi, al Comune di Avellino è stata annunciata la nuova amministrazione “governata” da Gianluca Festa”: è questa l’immediata valutazione che la compagine “Per Avellino”- composta da Controvento, SiPuò e Sinistra Italiana – dà sugli avvicendamenti nell’esecutivo a Palazzo di Città.

“Finalmente è caduta la maschera. A dispetto di ogni sbandierata intenzione di avviare quella che in campagna elettorale venne annunciata come la svolta della “rivoluzione gentile”, suffragata da una compagine di assessori tecnici che indirizzasse verso una nuova fase nella gestione della cosa pubblica in città, l’elenco dei nomi annunciati da Laura Nargi riporta l’orologio di Piazza del Popolo ai tempi migliori, o peggiori, di Gianluca Festa. I nuovi assessori sono tutti fedelissimi della prima e della seconda ora di colui che si ritiene e si definisce il vero sindaco di Avellino. Si tratta di amministratori di lunghissima e consolidata carriera, qualcuno sfiora addirittura il quarto di secolo di presenza tra i banchi del consiglio e delle giunte comunali, altri vantano una collaudata e attiva militanza festiana e con l’ex sindaco hanno condiviso l’esperienza di questi anni, tutti sono convinti di riprendere il filo dell’attività esattamente laddove era stata interrotta dall’inchiesta giudiziaria “Dolce vita”. Che per altro è ancora in corso e dovrebbe avviarsi presto all’esito.

Niente di nuovo sotto il sole, insomma, se non l’arroccarsi di un blocco di potere che promettere di continuare ad amministrare la città di Avellino come ha fatto finora. E’ l’ennesima e definitiva prova dell’assoluta continuità tra la stagione di Gianluca Festa e quella di Laura Nargi, giusto a smentire le pie intenzioni di chi immaginava di trarre a sé la sindaca staccandola dal ceppo che l’aveva originata. E soprattutto tutto ciò costituisce un elemento inquietante e di grave preoccupazione per chi in questi anni ha denunciato la cattiva amministrazione in Piazza del Popolo. Controvento, SiPuò e Sinistra Italiana proseguiranno in quest’opera di garanzia democratica e di opposizione intransigente nell’interesse della città di Avellino”.