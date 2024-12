Sanità: giovedì nuova apertura del Gruppo Guarino a Montoro Francescaromana Guarino: "Siamo onorati e felici di essere presenti in un comune così importante"

Un passo in avanti per la sanità locale sul territorio avellinese. Da giovedì i cittadini di Montoro potranno accedere a un presidio tutto nuovo e accreditato, che aprirà le sue porte in via del Municipio 36/38. Il nuovo centro, denominato Diagnostica Sud, fa capo al Gruppo Guarino, attivo da oltre 72 anni e già presente con sedi ad Avellino e Atripalda. L’obiettivo è chiaro: garantire ai cittadini servizi più accessibili e vicini, riducendo le distanze e migliorando la capillarità dell’assistenza sanitaria in provincia. L’espansione a Montoro arriva dopo due tappe significative: l’inaugurazione del centro presso il Centro Vivendi nel gennaio 2023 prima e l’attivazione della risonanza magnetica total body nel gennaio 2024 poi.

"Siamo onorati e felici di essere presenti in un comune così importante come Montoro, riducendo così le distanze dall’hub di Avellino. È un traguardo che ci inorgoglisce e ci impone di continuare ad investire in Irpinia con dedizione e professionalità per essere sempre a disposizione della nostra comunità - commenta l’amministratore unico, la dottoressa Francescaromana Guarino - Valuteremo le esigenze dei pazienti di Montoro anche con le istituzioni locali e daremo massima disponibilità e impegno per aderire e sostenere tutte le attività di prevenzione". Il nuovo presidio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00, e il sabato mattina dalle 7:30 alle 12:30, offrendo un’ampia fascia oraria per i pazienti.