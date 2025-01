Storia delle proteine: giocano un ruolo cruciale, ecco perché La questione fondamentale dell’origine delle proteine è cruciale perché non vi è vita senza proteine

Le proteine senza dubbio giocano un ruolo cruciale. Si tratta di un nutrimento non sostituibile. Di origine animale o di origine vegetale, le proteine non meritano glorificazione eccessiva o critiche, con il pretesto di un costo di produzione elevato e di una disuguaglianza per accedervi. Il modo con il quale le proteine sono consumate può partecipare alla risoluzione di alcuni grandi problemi nutrizionali e ambientali della nostra epoca. Pertanto esse non devono essere captate dalle tecniche e dalle ideologie.

La storia delle proteine illustra l’evoluzione del pensiero dei nutrizionisti. Questa storia è lungi di essere finita, dato che si profilano le proteine alternative o di sostituzione (carne cellulare, insetti commestibili, etc.) più rispettose dell’animale e dell’ambiente.

La questione fondamentale dell’origine delle proteine è cruciale dato che non vi è vita senza proteine. I primi microbi fossili, che datano di circa 3,8 miliardi di anni, sarebbero venuti fuori da una “zuppa primordiale” prebiotica (prima della vita) composta da diversi prodotti chimici che spiegano l’emergere della vita a partire dalla materia inanimata, secondo la teoria dell’abiogenesi.

Gli aminoacidi sarebbero stati prodotti nella “zuppa primordiale” prebiotica, o introdotti sulla terra da un meteorite. Successivamente i primi peptidi sarebbero apparsi per condensazione, prima di aggregarsi in proteine in un mondo sprovvisto di trascrizione. Una coevoluzione tra peptidi e nucleosidi è probabile. I primi peptidi brevi dovevano essere funzionali, senza la qualcosa non sarebbero stati selezionati dall’evoluzione per formare dei micro-organismi. Il salto dell’evoluzione chimica verso l’evoluzione darwiniana potrebbe spiegarsi con un’evoluzione dei peptidi e dell’RNA per aumentare la reattività e la stabilità dei complessi proteici. La tappa successiva nell’evoluzione delle proteine è l’apparizione di siti più complessi. Gli aminoacidi e i nucleotidi sono tutti necessari alla vita, ma quali di essi sono più importanti? La risposta potrebbe essere l’RNA, importante molecola della vita, capace di replicarsi.

L'autore è Medico - Endocrinologo