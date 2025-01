Atripalda, "La Filantropia" ha rinnovato le cariche sociali Eletto il nuovo presidente, i Consigli direttivo e dei Revisori dei Conti

La Lista “Insieme per la Filantropia” ha vinto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, ottenendo il 62 % dei voti. Si tratta di un risultato significativo che ha registrato la partecipazione al voto dei soci che hanno premiato la lista . Una notevole partecipazione di iscritti che ha portato alla nomina di Stelio Manna quale neo presidente. Il dato è la dimostrazione del nuovo corso avviato all’interno della Società di Mutua assistenza che oggi conta 101 anni.

“Un risultato che sostiene in modo inequivocabile il programma di associazione condivisa e trasparente reso noto ai soci", spiega il neo presidente Stelio Manna.

Sono stati eletti i componenti del Consiglio Direttivo: Daniele Ricciarelli, Luca Giovino, Vincenzo Soldà, Costantina Fioretti, Ciro Coppola, Vincenzo De Pasquale, Orazio Infante, Ornella Picillo, Pellegrino Solimene. Le elezioni hanno portato alla nomina anche dei componenti dei Revisori dei Conti: Tiziano Iandoli (Presidente ), Giuseppina De Socio, Mariangela Iannaccone e Francesco Colucci. La Filantropia di Atripalda ha da sempre sostenuto iniziative al fianco dei più bisognosi e delle persone con più difficoltà ed ha cercato di dare sempre un aiuto concreto sia morale che economico, così come recita lo Statuto, a chi ne ha necessità. Sentimenti che sono rimasti immutati nel tempo. Da questo spirito i nuovi eletti faranno ripartire un nuovo corso di azioni con l’obiettivo di coinvolgere tutti i soci e le loro famiglie.

“La fase elettorale si chiude, ma si apre una parentesi nuova tesa a raggiungere anche chi, in un momento di sana contrapposizione dialettica, ha scelto diversamente. Il presidente ed il nuovo Consiglio Direttivo sono l’espressione di tutti i soci e sono pronti ad farsi carico delle istanze di ognuno in un clima di concordia e sinergia . Ampio spazio sarà riservato ai contributi di ogni singolo per assicurare la crescita personale e dell'intera associazione. Il Nuovo Consiglio direttivo ringrazia i soci, i votanti e i simpatizzanti per l’ottimo risultato ottenuto in un ritrovato clima di democrazia”.

È quanto spiegano i nuovi eletti.