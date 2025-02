Avellino, L'Alto Calore Servizi incontra le sigle sindacali Un incontro programmato da tempo per fare il punto sul concordato e omologa

di Paola Iandolo

Lunedì 3 febbraio, presso la sede societaria di Alto Calore Servizi Spa in Corso Europa 41, si terrà un incontro strategico tra l’amministratore unico, avvocato Antonio Lenzi, e i rappresentanti delle principali sigle sindacali. Un appuntamento programmato da tempo, che si inserisce in un contesto cruciale per il futuro dell’azienda, alla luce dell’omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale di Avellino.

I partecipanti

All’incontro parteciperanno i rappresentanti dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, oltre alla Ugl. Presenti anche una delegazione del sindacato Cisalfenergia e le segreterie provinciali della Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl Energia. A completare il quadro delle presenze, saranno coinvolte anche le RSU aziendali e il funzionario quadro dell’area contabile, fiscale e lavoro, dottore Mario Vanni.

I temi che saranno affrontati

La riunione sarà l’occasione per fare il punto sull’attuazione del concordato, dopo l’emissione del decreto di omologa. Al centro del dibattito anche i piani di riassetto societario e la riorganizzazione del personale, due temi fondamentali per garantire la stabilità e l’efficienza dell’azienda nel lungo periodo. L’incontro rappresenta dunque un momento di confronto fondamentale tra Alto Calore Servizi e le parti sociali, in un percorso di ristrutturazione che punta a consolidare il futuro della società e dei suoi lavoratori.