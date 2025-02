Cancro, Iannace: "Sempre più giovani si ammalano, più prevenzione" Nella giornata Mondiale contro il cancro il primari Iannace: diagnosi precoce essenziale

La Giornata Mondiale contro il Cancro si celebra il 4 febbraio di ogni anno, come stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Unione Internazionale per il Controllo del Cancro (UICC).

In occasione di questa ricorrenza, esperti del settore ribadiscono con forza un messaggio chiaro: la prevenzione salva vite. Il dottore Carlo Iannace, senologo e primario della Breast Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino e promotore di iniziative sul territorio, sottolinea l’importanza dei controlli periodici:

“Il cancro non è più una malattia che colpisce solo le persone in età avanzata. Purtroppo -dichiara il dottore Carlo Iannace - vediamo sempre più casi anche tra giovani. Per questo, l’unica arma che abbiamo è la prevenzione: visite regolari, screening e maggiore consapevolezza possono fare la differenza tra una diagnosi precoce e una situazione più complessa da affrontare.”

A livello territoriale, l’ASL di Avellino promuove screening gratuiti su tutto il territorio, offrendo alla popolazione la possibilità di sottoporsi a controlli periodici senza costi. Inoltre, le associazioni guidate dal dottore Iannace si impegnano sette giorni su sette in tutta la provincia di Avellino e oltre, effettuando visite mediche gratuite per garantire assistenza a chiunque ne abbia bisogno.

La Giornata Mondiale contro il Cancro non è solo un momento per ricordare chi sta lottando o chi purtroppo non ce l’ha fatta, ma anche un’occasione per riflettere su quanto ciascuno di noi possa fare per prevenire questa malattia. Controlli periodici, uno stile di vita sano e la giusta informazione possono ridurre il rischio e salvare vite.

Il messaggio degli esperti è chiaro: fare prevenzione oggi significa proteggere il proprio futuro.

Abbiamo ascoltato in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, anche l’oncologo Giuseppe Colantuoni, recentemente andato in pensione dopo una lunga carriera come oncologo presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, ha evidenziato tre punti fondamentali per la prevenzione:

1. Attività fisica regolare: Praticare sport o esercizio fisico aiuta a mantenere il corpo in salute e a ridurre il rischio di sviluppare vari tipi di tumore.

2. Alimentazione equilibrata: Una dieta sana e bilanciata contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e a prevenire l’insorgenza di neoplasie.

3. Investimento nella ricerca: Sostenere la ricerca oncologica è essenziale per sviluppare nuove terapie e migliorare le possibilità di cura per i pazienti.

In ultimo l’invito alla prevenzione da cominciare già in giovane eta’.

Il dottore Colantuoni ha inoltre esortato la popolazione a partecipare agli screening oncologici offerti dall’ASL e dalle numerose associazioni presenti sul territorio. Ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i giovani, iniziando dalle scuole, per diffondere una cultura della prevenzione fin dalla giovane età. Il messaggio chiave rimane la prevenzione, fondamentale per combattere efficacemente il cancro.