BigMama racconta il cancro: quei 12 cicli di chemio e la mia forza nella musica L'artista di San Michele di Serino guarita dal linfoma di Hodgkin racconta la sua storia sui social

Una carrellata di stories su Instagram per raccontare tra scatti e ricordi la forza della rinascita, la sua vita durante la battaglia più dura, contro il cancro. BigMama, l'artista di San Michele di Serino nella Giornata mondiale contro il cancro che ricorre oggi, 4 febbraio, ha deciso di affidare ai suoi follower un racconto intimo ed intenso. La cantante, all’anagrafe Marianna Mammone, originaria di San Michele di Serino (in Irpinia) ha pubblicato diverse storie sulla sua pagina Instagram, per scandagliare la sua vita in un momento doloroso e decisivo: quello della malattia: «Tutto il mio amore va alle persone che hanno vissuto o stanno vivendo questo periodo tanto tanto forte», si legge nella prima. Segue l’immagine di un abbraccio con il suo medico ( foto copertina, ndr). «Questo momento vi farà conoscere delle persone bellissime», scrive BigMama a corredo. E ancora, continua l'artista: «Vi farà rendere conto di quali sono davvero le cose importanti», scrive a corredo di un’immagine al microfono; «anche se a volte è st***zo e basta», è la scritta che appare a corredo della foto della cantante in un letto d’ospedale con la mascherina.

La campanella della rinascita

«Auguro a tutti di suonare quella campanella - prosegue la cantante nella storia successiva - e a chi l’ha già suonata di ricordare quel momento ogni giorno, per apprezzare di più tutto ciò che sarà». L’artista è guarita da un linfoma di Hodgkin. Il tema di come ha affrontato la malattia è raccontato nell’autobiografia Cento occhi, edita da Rizzoli. «Ero da poco arrivata a Milano – ha raccontato a “Verissimo” su Canale 5 -, iniziavo a sentirmi bene, iniziavo anche i primi passi nella musica. Poi ho fatto delle visite e ho scoperto di avere un cancro». BigMama è tornata, quindi, in provincia di Avellino dai suoi genitori. Una battaglia che ha vinto con forza e coraggio, sempre forte dei suoi affetti. «Ho fatto 12 cicli di chemioterapia – ha raccontato -. Non è stato semplice. Non ho avuto paura di morire mai - ha dichiarato -: dovevo guarire per fare musica e questo mi ha aiutato tantissimo». Oggi BigMama sta bene: «Faccio i miei controlli periodici, ma finora sono andati sempre bene per fortuna». Un invito alla prevenzione, quello della cantante, che da sempre è in prima linea nel sociale.