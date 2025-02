Mare fuori: al Gesualdo i ragazzi dell'istituto minorile più famoso della Tv Il musical con uno spettacolo intenso e coinvolgente

Dopo il sold out della passata tournée e a 10 giorni dalla messa in onda della quinta stagione della serie Tv dei record, ad Avellino tornano i “ragazzi interrotti” di Mare Fuori il musical con uno spettacolo intenso e coinvolgente.

Sabato 8 febbraio 2025, alle ore 21:00, Giuseppe Romano, l'educatore dell'Istituto dai sani principi, Rosa Ricci, la figlia del boss Salvatore Ricci, e sorella minore di Pietro e Ciro, Carmine Di Salvo, giovane gentile e di buon cuore, appartenente all’omonima famiglia camorristica, Filippo Ferrari detto ‘o Chiattillo, Totò Ascione, Gianni Cardiotrap, Milos, Micciarella, Dobermann, Comandante e tutti gli altri saranno di scena al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino con il fortunatissimo Musical, ispirato dalla Serie Tv di Rai Due, e con la regia di Alessandro Siani.

L’Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Luoghi che sinora non hanno mai esplorato.

Mentre fuori imperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l’Ipm tra i loro eredi, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un sentimento forte e travolgente. I due ragazzi non possono sottrarsi a quello che provano e Beppe ne approfitta. L’educatore vede infatti proprio nel loro amore l’antidoto per l’insensata e tragica guerra tra le loro famiglie.

La scoperta dell’amore è come un’onda che travolge tutti i protagonisti e la musica diventa protagonista principale di questa epopea e ci accompagna in questo tortuoso ma avvincente percorso di crescita.

I biglietti per assistere allo spettacolo di Mare Fuori il Musical, in programma per sabato 8 febbraio 2025 alle ore 21 sono ancora disponibili sui canali Ticketone e Go2 e presso i botteghini di piazza Castello, aperti al pubblico dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 dalle 16:00 e il sabato dalle 11 alle 13 e due ore prima dello spettacolo. In biglietteria, acquisto consentito solo con pagamento elettronico.