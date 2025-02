Asi Avellino, investimento da 15 milioni: ecco le nuove aziende in Valle Ufita Il presidente Pisano: grande risultato grazie a imprenditori tutti irpini

15 milioni di investimenti, 60 nuovi posti di lavoro. Sono questi i numeri di una delle più imponenti operazioni di compravendita messe in campo dal Consorzio ASI, conclusa con la stipula dell’atto di trasferimento di proprietà di tre lotti nel nucleo industriale di Valle Ufita.

Nell’area che un tempo fu destinata alla Edison per la realizzazione di una centrale elettrica si insedieranno, su complessivi 36.000 mq., la Metallurgica Irpina S.p.a , la Tecnia s.r.l. e la Co. Bi. Em s.rl.

In una delle aree più strategiche ed appetibili del Mezzogiorno sorgeranno, quindi, due stabilimenti destinati alla realizzazione di prodotti fabbricati con filo metallico e strutture metalliche, ed un terzo, quello della Co.Bi.Em, impegnato nella lavorazione di selezione, frantumazione e vagliatura di pietre e granulati.

“La compravendita dei lotti ex Edison è stata, sin dall’insediamento, una delle nostre priorità” - il commento del Presidente Pisano. “In questa operazione abbiamo creduto fortemente e siamo riusciti a portare a casa un grande risultato, grazie anche alla determinazione degli imprenditori, tutti irpini, che hanno creduto in noi ed hanno deciso di continuare ad investire nella nostra provincia. A loro andrà tutto il nostro sostegno. Il Consorzio, con queste prime tre assegnazioni, ha dato un importante contributo alla crescita dell’area di Valle Ufita e alla ripresa della produzione industriale in Irpinia, recuperando, al tempo stesso, risorse necessarie per la vita dell’Ente. L’auspicio è quello di poter affrontare l’anno appena iniziato con maggiore serenità”.