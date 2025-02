Avellino, reddito inferiore a 10mila euro: visite e protesi gratis in Irpinia Sono oltre 4mila in provincia di Avellino le persone che non possono accedere alle cure basilari

di Paola Iandolo

L’Asl di Avellino erogherà gratuitamente visite specialistiche e protesi odontoiatriche a persone con reddito fino a 10mila euro annui, immigrati e senza fissa dimora. Sono quasi mezzo milione in Italia, oltre 4mila in provincia di Avellino, le persone che non possono accedere alle cure basilari necessarie per la propria salute, a causa della condizione di indigenza nella quale versano. In tanti casi si tratta di interi nuclei familiari, ma sovente sono persone che vivono da sole, beneficiando di redditi precari o insufficienti, non soltanto anziani. Ci sono anche immigrati e clochard. Per tutti loro prende il via in Irpinia il Programma ministeriale nazionale “Equità nella Salute”, finanziato dalla Regione Campania alla Azienda Sanitaria con l’obiettivo di contrastare la povertà sanitaria. Riguarda chi percepisce un reddito fino a 10mila euro annui, ma anche immigrati e senza fissa dimora. Si tratta della prima di quattro azioni che a breve riguarderanno anche la salute mentale, la medicina di genere e gli screening oncologici.

Sulla base della richiesta del singolo o per stessa iniziativa dell’Asl, i Distretti Sanitari di Avellino, Ariano Irpino e Montoro erogheranno gratuitamente visite specialistiche ambulatoriali in 11 specialità, dall’urologia alla cardiologia, dalla ginecologia alla neurologia, alla pediatria alla diabetologia. Ma non solo. Il programma soccorre i pazienti indigenti per la salute della bocca e del cavo orale, fornendo oltre alle cure anche protesi odontoiatriche. Con l’approvazione del disciplinare e dei protocolli, ora l’Asse di Avellino dà il via ai primi 7 progetti per contrastare la povertà sanitaria.