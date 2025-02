Forum dei Giovani, la Giunta Nargi approva il nuovo regolamento Il Sindaco Nargi: «Così garantiamo la partecipazione dei Giovani alla vita amministrativa»

La Giunta comunale ha approvato il Regolamento di disciplina del Forum Giovani di Avellino che sarà sottoposto al Consiglio comunale. Il documento è stato adottato su iniziativa dell’assessore alle Politiche Giovanili, Gianluca Gaeta, e segna una netta accelerazione nell’iter per la costituzione del Forum e per garantire la piena partecipazione dei giovani. Il tutto, in attuazione della Carta Europea della Partecipazione, del Libro bianco della commissione europea “Un nuovo impulso per la gioventù europea”, e della risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003.

Il Regolamento, in 15 articoli, disciplina ogni aspetto organizzativo e funzionale del Forum dei Giovani: le sue finalità, le aree di interesse, le competenze, la composizione ed il funzionamento dell’assemblea e degli altri organi. Un risultato, quello raggiunto dalla giunta di Piazza del Popolo, che arriva a coronamento di un impegno condotto negli ultimi mesi a ritmo serrato, anche nella commissione competente, presieduta dalla consigliera di maggioranza, Giovanna Vecchione.

«Procediamo speditamente verso la ricostituzione del Forum dei Giovani di Avellino. – afferma con soddisfazione il Sindaco, Laura Nargi – Il funzionamento del Forum, quale strumento imprescindibile per organizzare e disciplinare al meglio la partecipazione dei ragazzi alla vita della città, rappresenta una nostra priorità di azione. Con l’approvazione del Regolamento – aggiunge la prima cittadina – possiamo dire che il raggiungimento dell’obiettivo è sempre più vicino».

«Aver approvato in giunta il nuovo regolamento del Forum dei giovani – evidenzia l’assessore alle Politiche Giovanili, Gianluca Gaeta – è un risultato importantissimo per tutta la città. I nostri giovani potranno essere finalmente protagonisti della vita politica e amministrativa, fornendoci idee, progetti e suggerimenti preziosi per il buon governo della nostra amata Avellino. Anche per questo – conclude - un sentito ringraziamento va alla commissione presieduta da Giovanna Vecchione, per il puntuale ed importante lavoro svolto».