Giornata del Ricordo: iniziativa di Fratelli d'Italia Avellino in Piazza Agnes Chiesti al Comune e alla Provincia l’illuminazione tricolore degli edifici pubblici

In occasione della Giornata del Ricordo, in programma domani, il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale ha organizzato un evento informativo presso la Piazzetta Biagio Agnes ad Avellino. "Questo evento mira a rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, umani e dalmati nel secondo dopoguerra, e della complessa vicenda del conne orientale. - si legge nella nota del presidente provinciale di FDI, Ines Fruncillo - Riteniamo doveroso commemorare le vittime, ricordare e onorare coloro che hanno perso la vita durante queste tragiche vicende. Il nostro intento è quello di informare e sensibilizzare per fornire un contesto storico dettagliato per comprendere meglio le dinamiche del conne orientale e l'impatto umano delle foibe e dell'esodo. Riteniamo indispensabile promuovere il dialogo e creare un luogo di incontro e discussione per riettere su questi eventi storici e le loro ripercussioni attuali. L'evento è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire questa parte importante della storia italiana e rendere, anche così, omaggio alle vittime".

"Ricordare è un dovere civile e morale"

"La partecipazione rappresenta un'opportunità preziosa per educare e sensibilizzare le nuove generazioni e a tal ne, viste le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ucio del Cerimoniale di Stato e per le Onoricenze che ha stabilito l’esposizione il 10 febbraio 2025 della bandiera tricolore ed europea a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici, abbiamo provveduto, il 6 febbraio 2025, ad inoltrare formale richiesta al Sindaco del Comune di Avellino, dott.ssa Laura Nargi e al Presidente della Provincia di Avellino, dott. Rizieri Buonopane, per invitarli a voler predisporre, per la sera/notte del 10 febbraio 2025, l’illuminazione tricolore degli edifici pubblici di propria pertinenza. La memoria storica condivisa è un impegno istituzionale. Ricordare è un dovere civile e morale per non dimenticare e trasmettere alle future generazioni un pezzo di storia che ha contribuito a costruire la nostra identità nazionale e che concorre a rendere la nostra società più consapevole e unita".