Uncinetto, rose rosse e quiz: i 100 anni di Nonna Michelina, Avellino in festa Irpinia terra di centenari

Cento anni di vita, un secolo sacrifici e soddisfazioni per Michelina D'Andrea, la nuova super centenaria in terra irpina. Festa grande ad Avellino per i cento anni di MIchelina. Brindisi e applausi nel palazzo di Via Cesare Uva dove risiede da quando è stato realizzato, Per tutti e’ la signora Tomasetta, dal nome del marito Raffaele, scomparso qualche anno fa e conosciuto proprio in Irpinia, dove la famiglia di Michelina si era rifugiata per scappare dai bombardamenti a Napoli. La fede, l'amore per la famiglia sono i due motori della sua lunga vita, segnata dal dolore grande di perdere due figli, i suoi adorati Pino e Angelo. Ma Michelina ha anche coltivato negli anni due passioni: l’uncinetto e i fiori. Il suo balcone e’ un vero e proprio giardino, che cura con passione. La rosa rossa è sicuramente il fiore che ama di più. I suoi lavori ai ferri vengono preziosamente custoditi in casa, alcuni anche in cornici che arredano il suo appartamento. La sua seconda casa è stata sempre Ischia, dove passa almeno due settimane all’anno alle terme. Ripassa sempre le tabelli, segue attenta e pronta a rispondere i quiz in tv. "La mente è da allenare, sempre". Spiega a chi le chiede quale sia l'elisir di lunga vita.