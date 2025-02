Festa di San Modestino, l'invito di Confcommercio: "Negozi aperti fino alle 22" L'associazione di categoria invita i commercianti del capoluogo a collaborare attivamente

Confcommercio Avellino, con il presidente Oreste La Stella, rinnova l'invito alla partecipazione da parte dei titolari dei negozi con le attività aperte almeno fino alle 22 di venerdì in occasione della Notte di San Modestino. "Il prossimo 14 febbraio, in occasione della celebrazione del Santo Patrono e della festa di San Valentino, l'Amministrazione comunale e l'Assessorato alle Attività produttive hanno organizzato, in sinergia con l'Assessorato agli Eventi, un'intera serata dedicata al commercio che vedrà la presenza, tra le vie del centro, di artisti di strada ed intrattenimento di vario genere. Dalle ore 10 fino alle 22, sulla scorta del grande successo riscosso nella precedente edizione, la nostra città attirerà per le vie del centro turisti ed avventori, materializzando importanti opportunità economiche per le attività commerciali e numerosi momenti di svago. La sottoscritta associazione di categoria invita i commercianti del capoluogo a collaborare attivamente con l'apertura dei propri negozi fino alle ore 22,00 per la buona riuscita dell'evento": si legge nella nota diffusa dal Confcommercio Avellino.