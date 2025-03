ArcelorMittal, Bonavitacola: "Regione in campo, occorre anche il Governo" Incontro con i lavoratori e le sigle sindacali per il vice presidente della Regione Campania

Il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ha preso parte al convegno organizzato dall'Ente Idrico Campano per la Giornata Mondiale dell'Acqua all'Auditorium del Centro ASI di Solofra e ha incontrato anche i lavoratori di ArcelorMittal con le sigle sindacali. "Hanno chiesto un incontro e ci siamo. La Regione è stata già presente ai tavoli locali e nazionali. Purtroppo torna il tema di presenze industriali esterne al territorio e con logiche transnazionali che non guardano in faccia a nessuno. Non possiamo stare a guardare. Il Governo deve scendere in campo in prima persona. Bisogna individuare delle soluzioni, qualunque esse siano purché si pensi alla salvaguardia del livello occupazionale. È un momento di crisi e non è facile trovare alternative. Al centro c'è, quindi, l'obiettivo della Regione di dare massimo appoggio istituzionale, ma trovando sponda immediata in ambito ministeriale dopo la decisione del colosso dell'acciaio di chiudere lo stabilimento in Irpinia inviando le lettere di licenziamento.