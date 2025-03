Dramma lavoro in Irpinia: si apre una settimana con diversi incontri Ieri il vice presidente della Regione Bonavitacola ha incontrato i lavoratori di ArcelorMittal

Sarà una settimana ricca di incontri e tavoli tecnici con l'Irpinia che vive il dramma lavoro su più fronti. Nelle scorse ore la Regione Campania, con il vice presidente Fulvio Bonavitacola, ha risposto nell'immediato all'appello dei lavoratori di ArcelorMittal che hanno ricevuto le lettere di licenziamento dal colosso dell'acciaio, deciso ad abbandonare lo stabilimento in provincia di Avellino. Presidio con le sigle sindacali nell'evento organizzato dall'Ente Idrico Campano in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua e alla riunione, svolta a margine del convegno, erano presenti anche i consiglieri regionali Enzo Alaia e Maurizio Petracca. Da parte della Regione c'è il massimo sostegno ai lavoratori in una fase critica, senza ammortizzatori sociali, ma Bonavitacola ha sottolineato la necessità dell'apporto ministeriale e, quindi, di un confronto anche in ambito nazionale con il Governo per affrontare il caso della chiusura di ArcelorMittal in Irpinia. “Crisi idrica e blackout sono chiaramente delle scuse e non aggiungo altro”: ha affermato il vice presidente della Regione a margine dell'incontro che si rinnoverà con altri due appuntamenti in settimana. Non solo ArcelorMittal in Irpinia: anche altre vertenze come quelle di Asidep. Sono 120 i lavoratori del territorio irpino in attesa di risposte.