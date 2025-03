Avellino, camera ardente al Duomo per Don Enzo: Il tuo ricordo è la nostra luce Stamane dalle 10.30 camera ardente nella cattedrale dell'Assunta per don Vincenzo De Stefano

Saranno celebrati questo pomeriggio, alle ore 16, nella cattedrale dell'Assunta di Avellino i funerali di monsignor Vincenzo De Stefano, vicario generale emerito della Diocesi di Avellino e parroco del Duomo cittadino. Dalle 10.30 sarà aperta la camera ardente nel Duomo per consentire ai fedeli, amici e parenti di portare l'ultimo saluto al parroco tanto amato dalla comunità irpina. I componenti della comunità della parrocchia della cattedrale di Santa Maria Assunta hanno voluto salutarlo con un testo pubblicato sulla pagina social: "Caro Don Enzo, ci ha lasciati, e le parole sembrano non bastare per esprimere la profondità del dolore che proviamo. In questi anni, hai toccato le nostre vite con la tua gentilezza, la tua fede incrollabile e la tua straordinaria capacità di ascoltare e consolare. Ogni tuo gesto, ogni tua parola, ogni tuo sguardo ci ha insegnato cosa vuol dire vivere con amore vero e sincero.

"Eri un faro"

La tua presenza era un faro, una guida che ci indicava sempre la via, anche nei momenti più oscuri. La tua bontà e il tuo spirito di servizio erano un esempio per tutti, e ci hanno resi persone migliori, capaci di guardare la vita con occhi diversi, più pieni di speranza e gratitudine.

L'esempio della fede

Ora che sei venuto a mancare, ci sembra che una parte di noi se ne sia andata con te. Ma sappiamo che il tuo amore e la tua fede continueranno a vivere nei nostri cuori. Ogni volta che guarderemo il cielo, ci sembrerà di vederti lì, a vegliare su di noi, come hai sempre fatto.

La parrocchia

Ti ringraziamo, Don Enzo, per tutto quello che ci hai donato, per le tue preghiere, per la tua dedizione. Il tuo esempio continuerà a ispirarci ogni giorno, e il tuo ricordo sarà sempre una luce che guiderà i nostri passi. Con affetto e gratitudine eterna,La Parrocchia della Cattedrale".

Sulla pagina social della Diocesi di Avellino si legge:

"Con lo sguardo rivolto a Gesù Crocifisso, è ritornato alla casa del Padre Mons. Vincenzo De Stefano, Vicario Generale Emerito. Grati per il bene da lui ricevuto e per la sua edificante testimonianza Sacerdotale, lo presentano al cuore Misericordioso di Dio, il fratello Gerardo, la cognata Marina Medugno, i nipoti Nicola, Franco, Maria e Francesco, i pronipoti ed i parenti tutti. La Camera ardente sarà allestita presso il Duomo di Avellino, oggi 29 Marzo alle ore 10:30. La Santa Messa esequiale sarà celebrata dal nostro Vescovo Arturo, alle ore 16. La Salma sarà inumata nel Cimitero di Grottolella.".