Grande apertura a Montoro: arriva il maxi store del fai-da-te A&D Center Bricolage, colori, ferramenta e pet store: oltre 650 mq dedicati agli amanti del fai-da-te

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso dagli amanti del fai-da-te: domenica 6 aprile, alle ore 18:00, A&D Center aprirà ufficialmente le porte del più grande maxi store specializzato in bricolage e ferramenta della zona. Situato nella comoda posizione dell'Area PIP di via Leone, il centro offre ai clienti una vasta gamma di prodotti selezionati tra i migliori marchi internazionali come Bosch, Einhell, Black & Decker, Stanley, WD-40, Logica, U-Power, Saratoga e molti altri ancora.

A&D Center non è semplicemente una ferramenta: è un vero e proprio universo dedicato al fai-da-te, dove sia professionisti che hobbisti possono trovare tutto l’occorrente per i loro progetti, dal bricolage alla manutenzione domestica, passando per la termoidraulica e il settore pet store, per garantire benessere anche agli amici a quattro zampe.

Con uno spazio espositivo che supera i 650 metri quadri, il maxi store è organizzato per garantire al cliente una esperienza di shopping completa, piacevole e soprattutto funzionale. Oltre ai prodotti di ferramenta e bricolage, i visitatori troveranno un vasto assortimento di vernici e colori per ogni esigenza decorativa e tecnica, soluzioni innovative per la casa e il giardino, e personale altamente qualificato, pronto a offrire consulenza tecnica specializzata.

L’inaugurazione sarà l’occasione perfetta per scoprire le tante novità e promozioni esclusive previste per i primi clienti che parteciperanno all'apertura. Un evento da non perdere per chi cerca qualità, competenza e convenienza.

Appuntamento quindi a domenica 6 aprile, alle ore 18:00, presso il nuovissimo A&D Center, via Leone Area PIP, Montoro (AV). Il mondo del fai-da-te non è mai stato così vicino!