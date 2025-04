Sorrento-Avellino: il sindaco Nargi: in città ci sarà un maxischermo La promessa: ci stiamo impegnando per assicurare la sistemazione di un maxischermo in centro

Un maxischermo al centro della città per assistere al match Avellino-Sorrento, che potrebbe condurre l'Avellino in Serie B ancor prima dell'ultima giornata di campionato. È l'iniziativa pensata dall'Amministrazione comunale di Avellino, in risposta alle richieste dei tifosi, per la gara in programma sabato 19 aprile alle ore 18.30. "Ci stiamo impegnando per predisporre un maxi-schermo, presumibilmente al centro. Ovviamente, abbiamo problemi di ordine pubblico ma stiamo facendo di tutto. L'impegno è massimo. Oltre alla scadenza del bilancio, la città avrà il suo maxi-schermo" ha assicurato il sindaco di Avellino Laura Nargi ai supporters della squadra biancoverde, desiderosi di festeggiare un traguardo atteso da anni.

"Naturalmente ci sono da affrontare alcune questioni legate all’ordine pubblico. Ii bilancio è un passaggio dirimente, ma al di là di tutto la città avrà il suo maxi-schermo», conclude Nargi.

Oggi in Prefettura, si terrà la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale parteciperà anche la sindaca. Il vertice servirà a valutare le misure di sicurezza da mettere in atto in caso di festeggiamenti.