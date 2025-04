Le ultime su Sorrento-Avellino: si spinge per Frosinone, ok dei ciociari Riunione del GOS a Potenza: giornata chiave per la decisione finale

L'Avellino ha ripreso la preparazione con due sedute a porte aperte: pomeriggio e poi mattina per accelerare verso la sfida con il Sorrento. Testa unicamente al campo per i lupi. La festa per il +5 è durata pochissimo, il tempo di viverla con i tifosi al “Partenio-Lombardi”, ma l'Avellino vuole la decima vittoria consecutiva per non dipendere dal risultato del Cerignola. Per l'aritmetica promozione nella giornata di sabato può non bastare il pareggio. Il solo Iannarilli in gestione dalle noie muscolari, al di là del lungodegente De Cristofaro da stagione finita: gruppo compatto che ha ritrovato Rocca nel match vinto contro il Monopoli e che recupera Patierno dopo il turno di squalifica.

GOS a Potenza nelle prossime ore

Dal campo all'attesa legata alla trasferta. I tifosi sono pronti all'esodo, nelle scorse ore l'analisi da parte degli organi competenti è proseguita al Viminale con il cambio di sede nello scenario dopo le criticità emerse per il “Viviani” di Potenza, stadio in cui il Sorrento gioca le gare casalinghe da ormai due anni. Si conferma la pista che porta allo "Stirpe" di Frosinone con l'ok da parte del club ciociaro, impegnato lunedì (ore 15) al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. In mattinata a Potenza si riunirà il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) a cui prenderà parte anche il Sorrento. Frosinone resta l'unica vera ipotesi per il cambio di sede. L'alternativa è la disputa di Sorrento-Avellino a porte chiuse: spettro che si spera possa essere fugato nelle prossime ore.

Frosinone unica pista per il cambio di sede

Nel capoluogo irpino, nel centro cittadino, ci sarà il maxischermo. Nelle prossime ore con l'incontro in Prefettura ad Avellino saranno definiti i dettagli dell'area che sarà allestita in Piazza della Libertà. Maxischermo pronto anche ad Atripalda. La città e la provincia sono pronte sia all'esodo che alla festa promozione con i lupi a un passo dal ritorno in Serie B.