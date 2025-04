Avellino, Ospedale di comunità nell'ex Moscati: consegnato il cantiere L'Asl di Avellino prevede il recupero totale del l'intero plesso di Viale Italia entro il 2026

di Paola Iandolo

Consegnato il cantiere per l'ospedale di Comunità da realizzare nella sede dell'ex Moscati di viale Italia. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Asl di Avellino, Mario Ferrante. Sarà pronto entro marzo 2026. Ma vi sono anche altre novità. La sede dell’ex Maffucci i lavori saranno completati in otto mesi. Tutto in itinere nelle due sedi abbandonate da anni.

Nella struttura di Viale Italia

Nell’ex ospedale civile sorgeranno due presidi basati sul modello previsto dalla missione Salute del PNRR. La struttura ospiterà anche la nuova sede del 118, attualmente situata presso il Centro Australia. Questo intervento è parte di una riqualificazione generale dell’area, avviata a dicembre scorso. La direzione generale dell’ASL prevede anche il recupero dell’intero complesso abbandonato dal 2010. L’obiettivo è restituire valore al quartiere, con servizi sanitari e amministrativi. Il progetto prevede un finanziamento di 20 milioni.

Lavori per l’ex ospedale Maffucci

I lavori qui sono già in corso e si protrarranno per otto mesi. Il progetto è stato suddiviso in due lotti per accelerare i tempi.In queste sede verranno trasferiti gli uffici amministrativi, il front-office aziendale e l'amministrazione, ma anche altri servizi che al momento non sono ospitati direttamente nelle sedi di compentenza dell'Asl e sulla quale pesano i costi di locazione, ad esempio come nel caso della Prevenzione e del SERT.