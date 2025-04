Nuovo dirigente superiore dei vigili del fuoco: guida l'irpino Ciro Bolognese Importante e prestigioso traguardo accolto con grande soddisfazione a Mercogliano

Ciro Bolognese, classe 1978 nato e cresciuto a Mercogliano, ha raggiunto un importante traguardo con la promozione a dirigente superiore del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Attualmente comandante del distretto Alessandrino, Bolognese ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera all'interno del corpo, con incarichi di primo piano come comandante provinciale di Novara e di Vercelli e dirigente vicario nel comando di Torino.

Con una laurea in ingegneria civile e una seconda laurea in ingegneria della sicurezza e della protezione, Bolognese ha inoltre conseguito un master in sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La sua esperienza è stata forgiata attraverso la partecipazione a numerose attività di soccorso in occasione di eventi sismici e calamità naturali, sia in Italia che all'estero quali Emilia, Abruzzo, Ischia dove ha lavorato come ricognitore esperto per la caratterizzazione dell'area di cratere e alla messa in sicurezza dei beni culturali oppure in occasione del devastante sisma del Nepal in cui ha svolto valutazioni strutturali in supporto alla struttura locale dell'Onu.

Nel 2018 è stato coordinatore delle attività di Urban Search and Rescue (ricerca e soccorso di vittime di crolli) svolte dal corpo nazionale nel sito del ponte Morandi di Genova. Nello stesso anno è stato nominato team leader del modulo Heavy “Usar Italy”, classificato per i soccorsi internazionali a seguito di calamità.

Un figlio dell'Irpinia che ci rende orgogliosi e soprattutto un esempio di come la dedizione e l'impegno possano portare a grandi risultati.