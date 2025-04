Giubileo: ecco le prime voci dei protagonisti in viaggio verso la città eterna La pastorale giovanile Ariano-Lacedonia a Roma

La pastorale giovanile Ariano-Lacedonia a Roma per il giubileo degli adolescenti 2025 coinciso con la dolorosa scomparsa di Papa Francesco.

Ecco le prime voci dei protagonisti in viaggio verso la città eterna. Armando: "Sono venuto al giubileo perché penso che è un bellissimo momento per stare insieme coi miei amici. Gaetano: "E' un moMento bellissimo che ci permette di incontrare il Signore. Un'esperienza diversa dalle altre". Clara: "Sono venuta perchè mi piaceva l'idea di stare tutti in compagnia e di compiere qualcosa in un viaggio insolito da quello che si fa normalmente. Raffaele: "Al giubileo perché è un'esperienza molto bella da vivere con gli amici e anche dal punto di vista ecclesiastico".

Con noi anche don Nico Novello diacono. Siamo al giubileo per fare un'esperienza di chiesa per incontrare altri adolescenti da varie parti del mondo, per pregare per il Papa, in comunione con tutti quelli che l'hanno amato e per ricordarci che l'amore di Dio, la sua misericordia è sempre più grande di quello che noi siamo".