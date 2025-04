Lo scontro per l'eredità del mago Battista: rivista in tv un'intervista del '93 Nel corso di Pomeriggio 5 su Canale 5 trasmesso uno stralcio di un'intervista del direttore Melillo

Continua la battaglia legale per l'eredità del Mago Arcella, nome d'arte di Antonio Battista, originario di Montefredane in provincia di Avellino, morto il 14 luglio del 2012 a 82 anni. Celebre per le sue apparizioni nei talk show, a partire dal "Maurizio Costanzo Show" fino alle apparizioni al Festival di Sanremo, il Mago di Arcella ha lasciato un cospicuo patrimonio dopo la sua morte, fatto di immobili e terreni, in particolare a Frascati, nella zona dei Castelli Romani, grazie all'attività imprenditoriale nel settore immobiliare.

Lo scontro tra gli eredi sul patrimonio del mago

Proprio su questa eredità, da tempo, i figli di prime e seconde nozze dell'uomo si stanno scontrando nelle aule dei tribunali. A "Pomeriggio Cinque", la figlia del mago, Gloria Battista, ha raccontato quello che sta avvenendo.

L'intervista al mago del 1993 negli studi di Spert tv

Nel corso del programma di Myrta Merlino è stata mandata in onda una intervista al mago Battista realizzata da un giovanissimo Pierluigi Melillo, oggi direttore di Otto Channel tv, che nel 1993 guidava l'emittente Spert tv. L'intervista venne realizzata negli studi della tv irpina che aveva la sua sede a Grottaminarda. Un filmato storico di notevole interesse nel corso del quale il popolare mago parla della sua attività e rivela il rapporto particolare con i protagonisti del mondo dello spettacolo.

La testimonianza della figlia Gloria

"Ho ricordi bellissimi finché non è stato male - ha raccontato Gloria Battista in tv - L'amnesia senile gli è stata constatata nel 1994, però prima avevamo un rapporto bellissimo, di nascosto dalla seconda moglie". "Io da bambina ho avuto un rapporto splendido con mio padre, anche perché stavamo sempre insieme. Quando lui non lavorava ci dedicava tutto se stesso", ha aggiunto ancora, sostenendo poi di aver spesso accompagnato il padre in diverse trasmissioni televisive.

Quindi, Gloria Battista si è soffermata sul ruolo del mago di Arcella nel mondo dello spettacolo, con tanti amici noti come Mario Merola, per poi focalizzarsi sul patrimonio lasciato dal mago e ricostruire la sua versione dei fatti.