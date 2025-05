BigMama sul palco del Concertone del Primo Maggio: Il futuro è nelle nostre mani La rapper di San Michele di Serino alla conduzione con Noemi ed Ermal Meta

È iniziato il countdown per il 'Concertone' del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil. L'evento, in programma in piazza San Giovanni, sarà condotto da Noemi, Ermal Meta e BigMama. Accanto a loro le incursioni del prof di fisica Vincenzo Schettini. Tra i volti scelti per condurre l’evento anche BigMama, rapper originaria di San Michele di Serino, in Irpinia, che affiancherà dunque Noemi, Ermal Meta e Vincenzo Schettini. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, mentre la regia è a cura di Fabrizio Guttuso Alaimo.La cantante irpina ribadisce quanto per lei “sia importante parlare di diritti”. Poi parlando dei giovani dice: “Il futuro è nelle nostre mani”.

Il programma del concertone

Il via alle ore 13.30, con diretta su Rai 3 e Rai Radio2. Saranno 44 i cantanti sul palco per un cast altamente variegato che vede, tra gli altri, Achille Lauro, Alfa, Arisa, Brunori Sas, Carl Brave, Elodie, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giorgia, Leo Gassmann, Lucio Corsi, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Serena Brancale, Shablo con special guests e The Kolors.

Special guest i The Kolors

Un appuntamento che unisce generazioni e linguaggi diversi, mantenendo salda la vocazione popolare e l’attenzione ai temi del lavoro, dei diritti e dell’attualità. L’ingresso è come sempre libero e gratuito.