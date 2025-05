Marinelli: misure traffico festa Avellino, accolte nostre osservazioni "Esprimiamo soddisfazione per la soluzione ragionevole adottata"

"In questi minuti - ha affermato Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti Avellino - abbiamo ricevuto notizie dell'accoglimento da parte delle Istituzioni, in primis la prefettura, delle nostre osservazioni e proposte, in merito al dispositivo traffico e alle misure relative alla giornata di domani, sabato, in vista della festa per la promozione dell'Avellino calcio in serie B, della quale anche i commercianti sono partecipi, per cui chiedevamo si evitasse un blocco preventivo della circolazione stradale.

A quanto ci è stato riferito infatti la circolazione nelle arterie del centro sarà limitata agli orari serali, dopo la fine della partita.

Esprimiamo soddisfazione per la soluzione ragionevole che alla fine è stata adottata, ringraziando anche l'assessore alle attività produttive del comune, Alberto Bilotta, latore delle nostre perplessità e sollecitazioni".