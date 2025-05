Unicef Avellino. Giornata mondiale del diritto al gioco: ecco le informazioni Obiettivi, luoghi, destinatari e metodologia

Il comitato provinciale Unicef di Avellino per celebrare la giornata mondiale del diritto al gioco, che cade il 28 maggio, organizza sul territorio provinciale irpino nelle date tra il 25 maggio e l’8 giugno 2025 percorsi di diritto al gioco: oltre le barriere spazio/tempo.

Ecco gli obiettivi:

1. Sensibilizzare: far conoscere l’importanza del gioco per lo sviluppo fisico, emotivo e sociale dei

bambini, quale strumento di espressione culturale e possibile punto di incontro tra culture

diverse; strumento di prevenzione primaria a contrasto dell’azzardopatia.

2. Promuovere i diritti: riconoscere e affermare il diritto al gioco come fondamentale per il

benessere dei bambini, quale attività essenziale per la formazione e lo sviluppo dell’individuo,

in particolare nell’infanzia e nell’adolescenza.

3. Fare rete: costruire connessioni e collaborazioni tra l’Unicef e le altre realtà locali, quale fattore

determinante per il benessere utile per il miglioramento della qualità della vita.

4. Creare comunità: facilitare occasioni di incontro tra famiglie, bambini e comunità, favorendo la

socializzazione e il divertimento, in quanto il gioco è fattore di socializzazione, aggregazione e

inclusione sociale.

"In occasione della giornata mondiale del gioco è, dunque nostro interesse promuovere in collaborazione con quanti aderiranno all’iniziativa molteplici e diversificate attività di carattere ludico/ricreativo rivolte ai bambini, ai ragazzi e alla cittadinanza, con lo scopo di divertirsi e riconoscere il ruolo fondamentale che il gioco ha nello sviluppo fisico, emotivo e sociale dei più piccoli, promuovendo il gioco sano e contribuendo in rete al miglioramento della qualità della vita, dell’offerta culturale e ricreativa e al coinvolgimento delle comunità territoriali irpine.

Con tali intenti viene esteso l’invito per lo svolgimento delle iniziative a soggetti pubblici e privati (enti, scuole, associazioni, ditte) in grado di gestire in autonomia e autosufficienza attività significative quali incontri, laboratori, workshop, esposizioni, proiezioni, giochi, animazioni, attività ludico-sportive o di promuovere altre forme di collaborazione, comprese forme di sostegno alle attività programmate".

Luoghi:

Comuni della provincia di Avellino. Date di svolgimento: "Da Sabato 24 maggio 2025 al 28 giugno

Destinatari:

Cittadini di qualunque fascia d’età (con particolare attenzione alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, alle famiglie).

Metodologia:

I principi ispiratori della giornata mondiale del gioco, a cui devono attenersi le attività proposte,

sono i seguenti:

La gratuità: la partecipazione deve essere gratuita per tutti, il gioco per tutti: l’evento deve favorire l’incontro tra persone di età, genere e cultura differenti, gioco sotto tutte le forme: l’evento deve considerare il gioco nelle sue molteplici forme: giocattoli, giochi da tavolo, gioco di ruolo, giochi sportivi, tradizionali, videogiochi… e incoraggiare ogni altra iniziativa incentrata sul gioco (esposizioni, conferenze, dibattiti, …), giocare dappertutto: in questa giornata si deve favorire la pratica del gioco nei luoghi pubblici

e privati, nelle istituzioni, all’aperto e in famiglia.

Partecipazione

I soggetti, enti e associazioni che intendono partecipare all’evento Unicef giornata mondiale del

gioco: percorsi di diritto al gioco: oltre le barriere spazio-tempo organizzata dal comitato provinciale Unicef di Avellino, sono invitati a compilare e inviare entro il 13 maggio 2025 l’allegato modulo di partecipazione.

La proposta di partecipazione non vincola in alcun modo il proponente Comitato Unicef di Avellino,

che si riserva la facoltà di valutare le proposte pervenute e di deciderne l’eventuale inserimento

nel programma della manifestazione. In ogni caso tutti i proponenti saranno ricontattati per

l’eventuale conferma della partecipazione.

Modalità di partecipazione

Il comitato Unicef di Avellino si impegna a pubblicizzare l’evento e la partecipazione dei soggetti

coinvolti attraverso l’inserimento del programma sul sito internet e sui social e la diffusione di

comunicati stampa. I soggetti partecipanti devono richiedere tutte le eventuali autorizzazioni (es. Siae) necessarie ad esclusione dell’occupazione di suolo pubblico.

I soggetti partecipanti possono pubblicizzare autonomamente la propria partecipazione all’evento

con la seguente formula: "Giornata mondiale del gioco 2025: diritto al gioco, oltre le barriere spazio-tempo, comitato provinciale Unicef di Avellino".

Durante l’evento i soggetti partecipanti possono distribuire materiale informativo inerente esclusivamente alle proprie attività (è esclusa la vendita di prodotti e qualsiasi raccolta di denaro, se non di diretta pertinenza Unicef). È vietata qualsiasi pubblicità di gioco d’azzardo.

L’iniziativa prevede anche per bambini e ragazzi la produzione di un elaborato (poesia o filastrocca e fotografia o dipinto/disegno, testo descrittivo e/o argomentativo, realizzato in modalità individuale o di gruppo classe, ispirati ai giochi antichi e moderni.

Per partecipare occorre compilare il modello allegato al presente invito, previsto sia per la partecipazione singola, sia per gruppi o di intere classi.

L’elaborato dovrà essere inviato in formato word o jpeg esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica: comitato.avellino@unicef.it allegando il modello di partecipazione e inserendo nell’oggetto nome e cognome del partecipante, classe e scuola frequentata. Se l’elaborato è presentato da un gruppo o da un’intera classe bisogna allegare anche l’elenco con i nominativi degli alunni.

Gli elaborati degli studenti saranno pubblicati in atti delle giornate dedicate al Diritto al Gioco che devono pervenire tassativamente entro e non oltre il 25 maggio 2025. L’iniziativa verrà, inoltre, documentata tramite un apposito spazio su editoriali giovanili.

Cronoprogramma dell'iniziativa: "Giornata mondiale del gioco 2025: diritto al gioco, oltre le barriere spazio-tempo, comitato provinciale Unicef di Avellino".

Le attività saranno rivolte a tutto il territorio e prevedono: fasi di lancio pubblico della manifestazione di interesse, conferenza stampa, presentazione dell’iniziativa con l’avvio degli eventi, ramificazione territoriale degli eventi, per comuni, scuole e enti del territorio provinciale aderenti all’iniziativa, da cronoprogrammare nell’arco temporale del 25 maggio 8 giugno 2025 sulla base delle esigenze e delle manifestazioni di interesse pervenute entro il 13 maggio 2025, tavola rotonda e momento di condivisione finale sui temi oggetto dell’iniziativa.