Il sindaco Nargi replica a Festa e avverte la Giunta: prenderò le mie decisioni La replica del sindaco di Avellino Laura Nargi alle dichiarazioni di Festa: è stato ingeneroso

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Avellino, Laura Nargi. Dopo le dichiarazioni di Gianluca Festa, il primo cittadino ha inteso replicare immediatamente e chiarire alcuni aspetti della vicenda.

L'aspetto più importante per Nargi è quello di una Giunta presente al fianco dell'ex sindaco questa mattina, la stessa Giunta – ha precisato che tutti i giorni lavora al mio fianco-.

“Sicuramente la presenza degli assessori questa mattina al fianco di Festa, politicamente, non la vedo una cosa giusta. Infatti, prenderò sicuramente le mie decisioni, deciderò se questa giunta dovrà affiancarmi nel corso di questa amministrazione. Ma sta di fatto – ha detto ancora Nargi - che è una giunta che lavora ogni giorno al mio fianco, perché c'è da dire che la città non è ferma. Noi stiamo lavorando, ventiquattro ore al giorno. Riprendo le famose parole dell'ex sindaco Festa, sì, perché chi ama questa città si impegna per la cosa pubblica. Noi lo stiamo facendo. Io ho sicuramente un altro metodo. Quello del dialogo, del coinvolgimento, fino all'ultimo consigliere comunale. Ho intrapreso riunioni, dialoghi con Festa proprio sui fatti che riguardano la città. Ecco perché quando mi dicono, perché non si dimette? Perché io ho fatto un patto con la città, insieme ai consiglieri, agli stessi assessori. Perché non possiamo commissariare la città per un anno.

"Volano cifre non vere"

Oggi siamo qui a parlare di bilancio perché abbiamo perso trenta giorni, trenta giorni dove potevamo già decidere sullo stadio Partenio, quindi sulla eventuale vendita, potevamo già aver aggiustato le strade, che appunto, sono nel bilancio vero, ma mi dicono che stamattina sono volate cifre non vere, perché ci sono le devoluzioni dei mutui. Comunque noi non stiamo facendo la politica delle parole. Vedremo tra qualche giorno, tra qualche settimana dopo che andremo ad approvare questo bilancio, vedremo come fare le strade e non come fare solo manutenzione.

Si potrebbe parlare di azzerare la giunta

Allora io non voglio adesso spingermi in valutazioni e ho bisogno di avere del tempo per valutare. Sono sicura che comunque le affermazioni dell'ex sindaco Festa sono ingenerose anche nei confronti della giunta, perché io ricordo che l'amministrazione è composta sia da un sindaco ma anche dall'esecutivo, e appunto l'esecutivo è composto da ben nove assessori e sette sono, come dice lui, i suoi.

Non è un problema tecnico, la questione è ben diversa, oggi ne avete avuto dimostrazioni. Il problema appunto è una questione di dialogo, di riconoscimento del ruolo. Io sono sicura sempre, io lo ripeto, con il dialogo si possono affrontare tutte le sfide, si possono affrontare tutti i problemi, però dobbiamo capire che chi sta creando questo caos in questa città? Perché ci sono queste ingerenze politiche esterne ogni quaranta giorni? A chi giova tutto questo?”