La Grazia del Giubileo per 3mila irpini, "Come tornare a casa sentendoci attesi" Il messaggio del vescovo Aiello: più forti nella fede e nella speranza

"La Grazia del Giubileo è stata celebrata solennemente sabato scorso, 3 maggio, con un Pellegrinaggio a Roma cui hanno partecipato tante parrocchie della nostra Diocesi. Tremila berretti verdi hanno sfilato in silenzio da Piazza Pia, attraverso Via della Conciliazione, fino alla Basilica di San Pietro, tutti in preghiera collegati on line con testi di salmi e preghiere". Così in un post il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello.

"I fedeli hanno varcato la soglia della Porta Santa per ricevere l’Indulgenza e, all’istante, davanti ai loro occhi, si è squadernata la maestosa bellezza della Basilica fino alla Gloria del Bernini - si legge nel post -. “È stato come tornare a casa sentendoci attesi”, “Ho sentito un’intensa emozione e mi son detto: sono proprio io, siamo noi, e la grazia è per me!”, “Abbiamo portato un po’ della nostra Verde Irpinia nella Città Eterna!”, “Mi resta impressa l’immagine della Croce che seguivamo tutti, in cordata, con il nostro vescovo, mentre si avvicinava sempre più la solenne facciata di San Pietro con la loggia delle benedizioni… lo sguardo è andato subito al comignolo della Cappella Sistina dove si svolgerà il Conclave.” Alle 12.00 è stata celebrata l’Eucarestia, presieduta dal nostro Vescovo e concelebrata dai parroci, all’Altare della Confessione sotto il baldacchino del Bernini con le colonne tortili appena restaurate. “Siamo qui a raccontare la comunione della Chiesa di Avellino con quella di Roma che presiede nella carità a tutte le Chiese e per essere confermati nella fede, rafforzati nella speranza, accesi, ancor più, nell’amore.” Ha detto il Vescovo nell’omelia. Una giornata che resterà nella storia della nostra Diocesi.".