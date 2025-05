Syna: "Vi racconto il mio Comicon tra emozioni, match e live" Live creatoor irpina, determinata e solare ha conquistato nuovi follower con la sua energia

“Il Comicon è libertà, è un'esperienza meravigliosa fatta di persone, sorrisi, emozioni e connessioni da tutto il mondo”. Così Syna, Live Creatoor di Avellino, commenta e racconta la sua esperienza al Comicon 2025. Syna, al secolo Alfonsina Cataldo, è stata tra le protagoniste dello stand creatoor di questa fortunatissima edizione del Comicon 2025 a Napoli. E sono stati in tanti i suoi follower che hanno deciso di raggiungerla anche da altri regioni italiane, per non perdersi l'occasione di poterla incontrare di persona.

Il comicon, le live

“Ricorderò per sempre la sensazione di immergermi in una marea di persone – spiega -. E' stato bellissimo fare live insieme ad altri creatoor di altre città, confrontarmi in match e conoscere altre persone. Sono emozionata e grata per quanto vissuto. Spero che i miei follower siano sempre di più e soprattutto che la mia esperienza cresca e si evolva. L'emozione più bella? Conoscere tanti bambini che, incuriositi, hanno deciso di avvicinarsi al nostro stand perchè ci vedevano in simultanea sul maxi schermo”. Syna con la sua dolcezza e carattere deciso si è confrontata con altri 30 live creatoor.

Adoro i miei follower

“Entrare al Comicon è un’autentica emozione. L’atmosfera è quella di una grande festa di appassionati o semplicemente curiosi di questo mondo cosi particolare e che da anni da vita ad una manifestazione che ogni anno conferma la sua straordinaria unicità e il suo fascino. Anche chi magari partecipa per mera curiosità a questo evento si trova alla fine ad esserne assolutamente affascinato e si ritrova a girare all’interno dei vari spazi per ammirare i vari stands allestiti - spiega -.

Le live su tiktok

Anche stavolta, come ogni volta che su tiktok faccio partire una live ci metto cuore e coraggio. Perchè credo che sia questo che fa la differenza nel mondo dei social: le persone, nonostante tutto avvenga sul web, percepiscono la spontaneità e sincerità di chi comunica. Tanti follower mi confermano che arrivo al cuore di chi mi segue e questa cosa mi emozione e mi gratifica. Le mie live sono aperte a tutti e basta essere educati nel confronto e nei commenti. Dopo il comicon mi sento più ricca e piena di energie. Ovviamente continuerò a raccontarvi tutto nelle mie live”.