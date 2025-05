Record hip hop mondiale per gli Expression: Ariano alla ribalta internazionale Incredibile filotto di trionfi per la scuola di danza urbana diretta dal maestro Michele Leone

Incredibile filotto di trionfi per la scuola di danza urbana diretta dal maestro Michele Leone, che si è qualificata per il secondo anno consecutivo a tutti e 3 i circuiti mondiali Hip Hop esistenti.

Ariano Irpino è ormai un riferimento internazionale grazie a quest’accademia di talenti che si è qualificata a Roma nella cornice del teatro Italia sia alle finali europee di Maastricht in Olanda che a quelle mondiali di Praga che si disputeranno il prossimo ottobre.

Dopo la grande esperienza della scorsa estate portando 58 persone in America, a febbraio si sono qualificati a Parigi per le finali di Los Angeles del World of Dance e a Roma per quelle di Phoenix degli Hip Hop International.

La categoria Duo Cadet è stata vinta dalle giovanissime Ilaria Ruzza ed Alessia Pepe, ma hanno staccato nella stessa categoria il pass mondiale anche Arianna Luongo e Fabiola Valente col quinto posto.

Stessa sorte hanno avuto Serena Gelormini e Corrado Ninfadoro arrivati quarti nella categoria Duo Junior, mentre le due megacrew hanno ottenuto il secondo ed il quarto posto nelle categorie Cadet ed Adult. Il livello era altissimo e ha visto sfidarsi sul palco 48 crew provenienti da tutta Italia e 18 coppie.

Le due crew Expression sono coreografate da Giovanni Mauriello, noto insegnante fondatore del Learn In The Box a Napoli che vanta la partecipazione del suo ex allievo, Antonio Spinelli, nel tour mondiale di Beyoncé.

Preziosissimo si è rivelato il contributo delle assistenti di Leone, Rossella Barbato e Miriana Oliva, nella costruzione dei pezzi dei duetti.

“Avere successo è più facile in grandi realtà, ma farlo nella nella mia amata irpinia mi ha insegnato il valore della Provincia, donandoci una forza inarrestabile. Dedichiamo questi risultati ai sacrifici delle famiglie e ai legami profondi che si creano tra gli allievi”.