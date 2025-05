Lavori Stadio Partenio-Lombardi, la Regione stanzia 2 milioni di euro L'annuncio del consigliere regionale Enzo Alaia

Il Consigliere Regionale Enzo Alaia rende noto che la Giunta Regionale della Campania ha ufficialmente approvato lo stanziamento di 2 milioni di euro (1,4 milioni fondi FERS e 600mila euro per il manto erboso) per i lavori di adeguamento dello Stadio Partenio-Lombardi di Avellino, dando seguito all’impegno assunto dal Presidente Vincenzo De Luca.

Due milioni di euro per l'adeguamento



“Con l’approvazione di questo contributo – ha dichiarato Alaia – si procede concretamente, come da me annunciato, verso il miglioramento dello Stadio Partenio-Lombardi, un’infrastruttura fondamentale per l’Avellino Calcio e per la passione dei suoi tifosi. Il Presidente De Luca ha mantenuto l’impegno che mi aveva personalmente confermato durante il nostro incontro, dimostrando attenzione per il territorio irpino e per il valore dello sport come leva di coesione sociale. Ora proseguiremo con determinazione per garantire che i lavori siano realizzati nei tempi previsti, nell’interesse della squadra e dell’intera comunità.”



"L’approvazione del finanziamento - conclude - rappresenta un passo decisivo per superare le criticità attuali dello stadio e per consolidare il ruolo dell’Avellino Calcio come simbolo di identità e aggregazione per la provincia."