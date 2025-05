Zero nascite nel borgo irpino, il sindaco: buoni postali per i nuovi nati Ecco cosa si è inventata l'amministrazione per combattere il calo demografico

In 22 anni questo paesino in provincia di Avellino ha perso 1305 abitanti. Oggi olturara Irpina conta 2922 residenti all'anagrafe, una popolazione quasi dimezzata, e il trend è in continuo peggioramento. Così come avviene ormai in centinaia di paesi delle aree interne il calo demografico, accompagnato dall'emigrazione giovanile, sembra irreversibile. Per questo la Giunta Comunale di Volturara Irpina, guidata dal Sindaco Marino Sarno, ha pensato di fare qualcosa per incentivare le nascite.

Un piccolo segnale, ma significativo. Il comune ha deliberato l’assegnazione di un buono postale del valore di 200 euro per ogni bambino nato nel territorio comunale. Il buono sara` vincolato per 18 anni e potra` essere riscosso direttamente dall’intestatario al compimento della maggiore eta`.

Il sindaco: Vogliamo dare il nostro contributo

“Con questa misura - afferma il Sindaco Sarno - vogliamo esprimere vicinanza alle famiglie. Siamo consapevoli delle difficolta` che caratterizzano le aree interne, compresa Volturara, segnate da un calo demografico e da una progressiva emigrazione dei giovani."



"L’iniziativa - prosegue Sarno - si inserisce in una piu` ampia strategia posta in essere dall’Amministrazione Comunale volta a contrastare lo spopolamento e a sostenere la permanenza delle giovani famiglie nel paese, attraverso politiche di welfare locale e incentivi alla residenzialita`. In tal senso, negli ultimi dieci anni l'Amministrazione de “Il Sole” ha realizzato strutture e attivato servizi finalizzati a rendere ad incentivare la permanenza nella nostra comunità. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo realizzato due palestre e un nuovo plesso scolastico. A settembre partiranno i lavori sull'altro edificio di viale Rimembranza che diventerà una scuola a consumo zero. E' in cantiere, poi, una nuova struttura sanitaria che offrirà occasioni di lavoro ai più giovani. Per quanto riguarda lo sport, abbiamo realizzato campi da tennis e di calcetto al coperto, campi da paddle ed è prossima la conclusione del nuovo campo sportivo. In questi ultimi anni l'amministrazione ha scommesso sulla dotazione infrastrutturale con due reti di fibra ottica, consentendo ad aziende e ai lavoratori a distanza di lavorare in loco, senza doversi spostare."



"In buona sostanza - chiude Sarno - il Comune di Volturara Irpina prosegue cosi` il suo impegno per la tutela, la valorizzazione e la crescita del proprio territorio, con la convinzione che il futuro e la possibilità che i giovani restino nella propria comunità passi anche attraverso il sostegno concreto ai suoi cittadini e alle loro famiglie."