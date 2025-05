Confcooperative Campania: Francesco Melillo eletto vice presidente vicario Nella presidenza regionale anche due donne attivissime: Rossana Marra e Renata Romano

Dal lavoro alla scuola, dall’agricoltura all’energia: l’impegno del presidente uscente di Confcooperative Avellino premiato con l'elezione a vicepresidente vicario regionale di Confcooperative Campania. Con Melillo per la provincia di Avellino sono stati eletti in presidenza regionale Rossana Marra, Renata Romano e Gianni Boccella.

Per otto anni alla guida del Comitato territoriale di Confcooperative Avellino, Francesco Melillo ha saputo dare un impulso nuovo e concreto alla cooperazione in Irpinia, con uno stile improntato alla partecipazione, alla legalità e all’innovazione. In questi anni ha costruito una rete di relazioni tra imprese cooperative, istituzioni e mondo della scuola, ponendo le basi per un modello di sviluppo radicato nel territorio e orientato al futuro.

Un percorso che oggi ha ricevuto un importante riconoscimento: Francesco Melillo è stato nominato vicepresidente vicario di Confcooperative Campania, incarico che premia la sua visione e il lavoro svolto per rafforzare la cooperazione in una delle aree più complesse e ricche di potenzialità della regione.

Lotta al dumping e difesa del lavoro buono. Nel gennaio 2023, Melillo ha firmato - per conto di Confcooperative Campania - un atto di indirizzo rivolto alla Pubblica Amministrazione irpina per contrastare la cooperazione spuria e tutelare i lavoratori negli appalti pubblici. Un passo fondamentale per affermare la qualità e la trasparenza del lavoro cooperativo, in un settore spesso esposto al rischio di elusione contrattuale.

Educare alla cooperazione: i giovani protagonisti. L’attenzione alla formazione delle nuove generazioni è stato il tratto distintivo della presidenza Melillo. Il progetto promosso con il liceo “Publio Virgilio Marone” di Avellino ha permesso agli studenti di sperimentare concretamente la creazione di una cooperativa, grazie ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Un’iniziativa che avvicina i giovani al mondo del lavoro e all’imprenditoria etica.

Agricoltura cooperativa: il cuore verde dell’Irpinia. Uno degli ambiti più valorizzati dall’azione di Melillo è stato quello agricolo. Sotto la sua guida, Confcooperative ha promosso il rafforzamento delle filiere locali, sostenendo le cooperative agricole nella trasformazione dei prodotti tipici e nell’accesso ai fondi del PSR. Grande attenzione è stata riservata anche all’agricoltura biologica e sostenibile, con l’obiettivo di coniugare qualità, tutela ambientale e sviluppo economico.

Comunità energetiche e cooperative di comunità: il futuro è già qui. L’innovazione ha trovato spazio anche nel sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, con incontri pubblici volti a sensibilizzare amministrazioni e cittadini. Un progetto che guarda alla transizione ecologica come opportunità per la crescita dei piccoli borghi e delle aree interne.

Presenza istituzionale e battaglie per la rappresentanza. Nel 2023, Melillo è stato eletto presidente della I Commissione Consiliare della Camera di Commercio Irpinia Sannio, consolidando la presenza delle cooperative all’interno dell’ente camerale. Tuttavia, la sua voce si è fatta sentire anche quando, nello stesso anno, Confcooperative è stata esclusa ingiustamente dal rinnovo del consiglio camerale. Una decisione contestata pubblicamente da Melillo, che ha annunciato ricorso al TAR per difendere il diritto alla rappresentanza del movimento cooperativo.

Una visione strategica per l’Irpinia che guarda alla Campania. Il bilancio del lavoro svolto da Francesco Melillo restituisce l’immagine di un dirigente attento, innovativo e radicato nel territorio. Il suo operato ha saputo tenere insieme tutela del lavoro, promozione dei giovani, rilancio dell’agricoltura e sfide della transizione energetica. Oggi, con la sua nomina a vicepresidente vicario di Confcooperative Campania, Melillo è chiamato a portare questa visione anche a livello regionale, in un ruolo di guida e coordinamento che rafforza la centralità dell’Irpinia nella strategia cooperativa campana.

A conferma del buon lavoro e dei risultati ottenuti da Confccoperative in Provincia di Avellino, sono state eletti nella Presidenza regionale anche Rossana Marra e Renata Romano e l’attuale presidente provinciale di Avellino Gianni Boccella.