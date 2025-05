"Papa Leone XIV sei un dono dal cielo, Montoro già ti vuole bene e prega per te" Il Papa a Montoro lo scorso settembre, Don Adriano: un pastore semplice, mite e riservato

Gioia grande a Montoro per l'elezione de nuovo Papa Leone XIV, al secolo il cardinale Robert Prevost. Solo lo scorso settembre la sua visita nel comune della valle dell'Irno, guidato dal sindaco Carratù. Il Parroco don Adriano D'Amore visbilmente emozionato commenta e ricorda della visita a Montoro dello scorso settembre del nuovo Papa: "L'elezione di Papa Prevost è un dono dal cielo, è un agostiniano, un missionario, un pastore semplice tra la gente. Il suo stile mite e semplice ci ricorda Papa Francesco. Siamo emozionati. Solo pochi mesi fa è stato nostro ospite, ha pregato con e per noi".

Papa Prevost un uomo semplice

"E' stata una giornata storica. Del suo arrivo ricordo il sorriso umile e la voglia di parlare con le persone - continua il parroco -. Con semplicità a settembre è stato tra noi, consegnandoci anche messaggi importanti e forti, come un sentito richiamo all'unità, l'attenzione ai poveri e anche in quell'occasione ha voluto riflettere sulla pace. Sono le stesse parole che ha detto da neoeletto Papa della Chiesa Cattolica al Mondo, dal balcone di piazza San Pietro a Roma".

La visita di Papa Prevost a Montoro

Le sue origini e la sua vita improntata all'aiuto dei poveri Papa Prevost dunque le aveva raccontate ai fedeli della Parrocchia di San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino. Montoro, 19mila abitanti a pochi chilometri da Avellino. E' lì che il sette settembre 2024 arriva in visita il cardinale Robert Francis Prevost. Agostiniano, proprio come San Nicola da Tolentino, il patrono della cittadina irpina, in occasione delle celebrazioni per l'Anno Giubilare dedicato al frate. Una giornata che con l'elezione di papa Leone quattordicesimo è da ieri ancora più indelebile per la comunità locale. Un frammento di una storia condivisa.

Il sindaco: emozionante vederlo eletto

Anche il sindaco Carratù spiega: è stato bellissimo il riferimento del Santo Padre alla pace anche dal balcone di San Pietro. La sua rilfessione sulla fratellanza tra popoli credo sia stata un passaggio necessario in questi tempi difficili. Ieri, quando ho sentito che il cardinale Prevost era stato eletto, mi sono commosso. Di lui resta a Montoro un ricordo semplice, forte e umile, in perfetta linea con la sua storia e lavoro di missionario".

La comunità parrocchiale: preghiamo per lui

"Il parroco unitamente alla comunità parrocchiale di San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino in Piano di Montoro ( Av), si rallegra ed esulta per l'elezione del caro Cardinale Robert F. PREVOST come nuovo Sommo Pontefice - si legge sulla pagina social della comunità religiosa montorese -.

Desideriamo porgere al Santo Padre Papa LEONE XIV vivissimi ed affettuosi auguri di ogni bene, invocando dal Signore per intercessione di San Nicola da Tolentino Patrono della nostra città di Montoro abbondanti grazie su di Lui e sul suo magistero. I nostri auguri vogliono essere anche espressione di gratitudine per la paternità sperimentata durante la sua visita il 7 settembre 2024 in occasione dell'anno giubilare nicoliano.

Santo Padre, Montoro ti vuole già bene e prega per te. Beatissimo Padre, ci benedica!".

L'album, la dedica e le foto

In parrocchia con amore si custodisce un album ricordo delle speciali celebrazioni, dove con grande emozione ieri sera il parroco ha sfogliato foto e dediche di Papa Prevost, appuntante il 7 settembre scorso. Momenti storici ed emozionanti per l'intera comunità della valle dell'Irno, che resteranno traccia speciale di momenti speciali.