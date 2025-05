"Doniamo sangue per salvare vite un gesto bellissimo che ci fa sentire migliori" Oltre 50 studenti del De Luca di Avellino oggi hanno donato ai DonatoriNati

Oltre 50 studenti dell'Isiss De Luca di Avellino oggi hanno donato sangue ai DonatoriNati della Polizia di Stato. Per loro il plauso di docenti e referenti della Polizia e Vigili del fuoco che hanno preso parte all'importante iniziativa. "Avevo paura di aghi e siringhe ma ho deciso di fare la mia parte, perchè donare sangue significa salvare vite, aiutare gli ospedali sempre alle prese con croniche carenze di sangue". Così Federica, studentessa del De Luca, racconta la sua tappa nell'autoemoteca dei DonatoriNati, oggi nell'atrio del De Luca. Con lei tanti altri studenti della scuola e docenti, che hanno voluto fare la loro parte. Anche il questore di Avellino, Pasquale Picone, ha voluto rimarcare l'importanza dell'impegno sociale dei ragazzi, come esempio virtuoso e contemporaneo per creare una società migliore.

Donare è la speranza

“Il progetto itinerante nelle scuole ha riscontrato grande entusiasmo tra i giovani: la nuova consapevolezza trovata sulla donazione del sangue ha contribuito a creare trasporto e responsabilità verso l’atto di donare il sangue, tant’è che le ragazze e i ragazzi, che hanno deciso di venire a donarlo sono stati oltre tantissimi e alcuni di loro sono già tornati per la seconda donazione. Se coinvolti nella maniera giusta, i giovani rispondono. Intervenire nel loro ambiente, quello scolastico, fa sì che si generi un vero e proprio circolo virtuoso: l’esempio di uno, l’esperienza dell’altro danno il via all’entusiasmo del gruppo. Anche i docenti fanno parte di questa realtà, fungendo da punti di riferimento: mostrano la strada, accompagnando gli studenti nella donazione, condividendo l’esperienza con loro” – afferma il Presidente Regionale DonatoriNati Campania Avv. Tommaso Delli Paoli.

L'appello: donate sempre e numerosi

“DonatoriNati è in prima linea per divulgare l’importanza della donazione di sangue e rafforzare il senso di responsabilità e la consapevolezza negli adolescenti che la solidarietà è parte integrante delle nostre vite” – afferma Sergio Argenio – responsabile provinciale Donatorinati Avellino.