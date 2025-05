Stadio Partenio, Nargi: "Approvati progetto e variazione di bilancio" Il sindaco: "Soluzione con assessori e consiglieri, voto sul bilancio passaggio importante"

"Abbiamo appena finito una giunta comunale in cui abbiamo approvato la variazione di bilancio sullo stadio e il progetto esecutivo, definitivo, per l'adeguamento del "Partenio-Lombardi" in chiave Serie B". Ecco quanto affermato dal sindaco di Avellino, Laura Nargi, nei minuti precedenti al passaggio del Giro d'Italia per le strade del capoluogo irpino: "La ripartenza politica? Ci sarà tanta determinazione e più forza. Ripartiremo dalle strade per passare allo stadio, ma ci stiamo occupando anche per i lavori relativi al centro per l'autismo. A seguire ci saranno tanti interventi per la città, che è stata ferma, ma recuperemo il tempo perso. I consiglieri? La maggioranza non è cambiata come la voglia di fare. La verifica è ancora in corso, una crisi non vola via così velocemente. Il voto sul bilancio è stato comunque un passaggio importante. Troveremo una soluzione insieme agli assessori e ai consiglieri. Il Giro? Abbiamo lavorato intensamente per mettere in sicurezza la città, ma anche decoro. Non ci siamo fatti trovare impreparati con i varchi chiusi e le forze dell'ordine pronte. Il Giro è una vetrina internazionale e siamo felici di dare il benvenuto alla carovana. C'è entusiasmo ed orgoglio".