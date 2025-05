Avellino celebra Santa Rita: oggi processione per la Santa dei casi impossibili Rose benedette e suppliche in chiesa. La processione parte alle 18.30

Anche quest’anno Avellino rende omaggio a Santa Rita da Cascia, la“Santa delle cause impossibili” particolarmente amata in città e in provincia. Migliaia di fedeli sono pronti per rendere omaggio alla Santa, nella chiesa di San Francesco Saverio, e ad accompagnare la statua in corteo lungo le strade del centro.

Ieri pomeriggio si è tenuta la consueta benedizione delle rose. Oggi 22 maggio, giorno della sua memoria liturgica, la città si raccoglie in preghiera con la tradizionale processione che partirà dalla chiesa di San Francesco Saverio alle 18.30.

Celebrazioni eucaristiche in chiesa anche oggi dalle ore 6:00 fino alle 17:00;

Alle ore 12:00 è in programma la solenne Supplica a Santa Rita;

Alle ore 18:30: la tanto attesa processione per le vie della città, che attraverserà alcune delle principali strade di Avellino, tra cui Via C. Del Balzo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza della Libertà, Via Duomo e Rampa San Modestino.