Avellino: Al circolo della stampa la presentazione del volume di Rita Sciscio "La disciplina del suolo", interviene la vice presidente del Senato Mariolina Castellone

La disciplina del suolo è il titolo del volume di Rita Sciscio che sarà presentato venerdì 23 maggio 2024 alle ore 17.00 al Circolo della stampa di Avellino.

Nel breve saggio si prova a costruire un excursus storico della battaglia (perduta) per la difesa del suolo. Lo studio nasce come base di partenza per un progetto di legge che contribuisca a limitare il consumo di suolo e i suoi nefasti effetti sull'ambiente.

Rita Sciscio, scomparsa a febbraio scorso, è stata Assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica al Comune di Avellino e consulente del Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle in Regione Campania.

A presentare il volume il vice presidente della Camera Mariolina Castellone, il vice presidente del Movimento Cinque Stelle, Michele Gubitosa, i consiglieri regionali Ciampi, Cammarano e Saiello, l'urbanista Pio Castiello e il componente della direzione nazionale di Legambiente Michele Buonomo.