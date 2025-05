Comitato Uniamoci per l'acqua: incontro con il nuovo Dg dell'Alto Calore L'ingegnere Andrea Palomba ha spiegato il progetto che mira dare un nuovo volto all'ente

Il Comitato Uniamoci per l'Acqua di Grottaminarda, ha incontrato il nuovo direttore generale dell'Alto Calore Servizi, ingegnere Andrea Palomba.

L' incontro è stato reso possibile dalla disponibilità data al Comitato, dal nuovo Amministratore Unico dell'Azienda Antonio Lenzi.

Erano presenti all' incontro, anche il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri e l'avvocato Amedeo Guerriero, che per la nuova gestione dell'ente, si occupa di rapporti con gli utenti e le associazioni.

Il comitato aveva richiesto detto incontro, al fine di presentare al direttore generale, un documento che racchiudeva tutte le loro istanze, avere chiarimenti in merito alla risposta che il nuovo gruppo dirigente dell'Acs di Avellino, aveva in programma di attuare, per risolvere le criticità strutturali, legate alla rete idrica Irpina e cercare di arginare i gravi e continui disagi, che vivono da mesi, soprattutto, i cittadini di molti paesi delle zone interne.

L'incontro è durato circa due ore, durante le quali l'ingegnere Palomba ha spiegato, in modo chiaro ed articolato, tutto il progetto che stanno già attuando per dare un nuovo volto all'Acs.

Soprattutto, ha chiarito, che la loro priorità è la programmazione degli interventi, per mettere in sicurezza e rendere efficienti le reti, le infrastrutture e gli impianti, svolgendo dette attività, sul medio e lungo periodo.

"Inoltre, ha affermato l'ingegnere Palomba, l'impegno della nuova amministrazione, è anche incentrato sul reperimento delle risorse, per finanziare i tanti cantieri che dovranno aprirsi immediatamente, al fine di migliorare il servizio, riducendo al minimo, il disagio per gli utenti."

Molto importante, per i rappresentanti della delegazione del Comitato Uniamoci per l'acqua è stato verificare come la nuova politica di trasparenza ed apertura dell'ente, sia stata supportata dall'attivazione di una nuova rete di tecnologia informatica, che ha permesso l'attivazione di un call center, attivo 24 ore al giorno, al fine di poter ricevere tutte le segnalazioni in merito a disagi ed interruzioni dell'erogazione idrica, in tempo reale.

L'avvocato Amedeo Guerriero ha ampiamento presentato il nuovo Progetto dell'Acs che prevede la nascita di un consiglio dell'acqua, aperto a tutte le associazioni e comitati di cittadini, impegnati da tempo nella difesa dei beni comuni, in particolare dell'acqua.

"Nella programmazione del nuovo gruppo dirigente, il nostro ente deve diventare una casa di vetro, aperta al territorio, dove tutti possano accedere a dati ed informazioni riguardanti la gestione della rete idrica territoriale, al fine di creare nuove ed innovative relazioni tra Acs e Territorio Irpino", ha concluso l'avvocato Guerriero.

I rappresentanti del comitato Uniamoci per l'acqua, hanno accolto in modo positivo le ampie informazioni ricevute dai dirigenti dell'Alto Calore Servizi, riconoscendo loro le grandi competenze che hanno dimostrato di possedere, in merito alla conoscenza delle varie peculiarità di tutta la rete Idrica Irpina e dei grandi cambiamenti, che in così breve periodo, stanno cercando di porre in essere.

Però il Comitato, memore dei grandi disagi del passato e delle numerose interruzioni idriche verificatesi negli ultimi mesi, insieme alle gravi perdite e rotture delle tubazioni, aspettano di vedere attuate tutte le grandi proposte che l'Ente ha posto in essere.

In conclusione dell'incontro, il comitato ha invitato il direttore generale, Andrea Palomba, a partecipare ad un prossimo convegno da tenersi a Grottaminarda, con i sindaci delle varie realtà territoriali, con le associazioni e, soprattutto, con i tanti cittadini e cittadine che da troppo tempo aspettano una risposta alle tante domande ed una soluzione ai loro tanti problemi, che rendono spesso insostenibile, la loro realtà quotidiana.

L' ingegnere Palomba ha dato la sua immediata disponibilità ad essere tra la gente e chiarire anche con loro i nuovi progetti dell'Ente Idrico Irpino.

Il comitato Uniamoci per l'acqua, si sta già attivando per organizzare detto incontro, del quale verranno informati tutti gli attori del territorio coinvolti.