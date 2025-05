Giornate epatologiche irpine: al via il meeting ad Ariano Evento formativo promosso dall'Asl di Avellino

Tornano le giornate epatologiche irpine. L’evento formativo promosso dall’Asl di Avellino, diretta da Mario Ferrante, giunto alla terza edizione, vuole focalizzare l'attenzione sulle epatopatie autoimmuni fornendo tutte le news in termini di terapia ed indicazioni al trapianto, sottolineare il ruolo di IT-ALD e della rete regionale delle malattie epatiche autoimmuni.

L’evento organizzato dell’Uoc medicina interna polo ospedaliero "Frangipane-Bellizzi", responsabile Scientifico Antonella Cavalli si terrà sabato 24 maggio ad Ariano irpino.

Tra i temi che verranno trattati l'importanza della gestione delle complicanze della cirrosi epatica scompensata e quanto essa rappresenti una quotidiana sfida nei reparti di medicina interna oltre un'importante causa di morbilità e mortalità, con la finalità di fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze per la loro gestione secondo le ultime evidenze scientifiche.

Tra gli obiettivi fornire altresì informazioni in termini di gestione multidisciplinare dell'Hcc con tutte le novità sulle terapie sistemiche, della Masld (metabolic associated liver disease) e, nell'ambito della epatologia del III millennio, fare un focus sullo stato dell'arte delle forme virali, sulla medicina di genere in epatologia e la forma alcolica.