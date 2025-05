Gatto sfregiato con acido: Pasqualino non ce l'ha fatta: Adesso corri libero Le volontarie Oipa: ferite troppopieni logravi. Pasqualino ha cercato di darci amore fino alla fine

È morto Pasqualino, il gatto vittima di un’aggressione con acido denunciata pubblicamente nelle scorse settimane in provincia di Avellino. A comunicarlo sono state, nella giornata di ieri le volontarie della sezione Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di Serino, che lo avevano accolto e curato dopo il ritrovamento, cercando di salvargli la vita.

Le ustioni sul corpo

L’animale, gravemente ferito e con ustioni su gran parte del corpo, era stato sottoposto a cure veterinarie per provare a salvarlo. Tutto inutile, purtroppo nelle scorse ore il gatto è morto. “Ci hai lasciato così, cercando di darci amore fino alla fine”, scrivono le volontarie in un messaggio diffuso sui canali social dell’associazione. “Scusaci se non siamo state sufficientemente abili a salvarti”.

Comunità indignata

L’episodio aveva suscitato forte commozione e indignazione nella comunità locale e non solo. “I danni che ti hanno provocato erano troppi per un solo essere vivente”, si legge nel post in cui l’Oipa saluta il piccolo felino. “Adesso corri libero e perdonaci per tutto quello che ti è stato fatto”.